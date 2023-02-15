Доход в особо крупном размере россиянин получил в результате незаконной деятельности с июля 2020 по январь 2023 года. Факт осуществления запрещенной предпринимательской деятельности с цифровыми активами через криптообменные пункты «KZobmen.com», «KZobmen Ltd» пресек Департамент АФМ по Костанайской области.

- Установить нарушителя удалось в ходе расследования уголовного дела в отношении пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют, в рамках которого пресечена преступная деятельность группы лиц, осуществляющих запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты, с извлечением дохода в особо крупном размере, - сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу.

В пресс-службе ДЭР региона пояснили Informburo.kz, что подозреваемый не занимался майнингом, а обналичивал криптовалюту, покупал и перепродавал её.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)

Суд арестовал недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 млн тенге, в том числе цифровые активы (криптовалюту), размещенные на платформе криптобиржы «Binanсе» в сумме 2 420 долларов США.

Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.