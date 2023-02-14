Пять колледжей Казахстана работали без лицензий, сообщает КазТАГ со ссылкой на комитет по обеспечению качества в сфере образования министерства просвещения.

Денисовский профессионально-технический колледж / Фото instagram.com/denisovskiipro

«Проведение государственной аттестации способствовала выявлению колледжей, занимающихся безлицензионной образовательной деятельностью. Это Денисовский профессионально-технический колледж Костанайской области, Балхашский гуманитарно-технический колледж имени А. Мусина Карагандинской области, Карагандинский высший гуманитарный колледж, Темиртауский высший политехнический колледж, Актюбинский гуманитарно-технический колледж», – сообщил председатель комитета Ернур Дауенов.

Аттестация выявила ряд системных проблем в сфере технического и профессионального образования.

По данным, проверку пройдут 520 колледжа. Из 315 проверенных организаций технического и профессионального образования на сегодня 198 не прошли аттестацию. Основные из них находятся в Акмолинской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской областях и области Жетысу.

«Основные причины непрохождения аттестации – являются несоответствие образовательных программ, разрабатываемых организациями ТиПО, качественного состава преподавателей (наличие неспециалистов, отсутствие должного количества преподавателей соответствующих категорий) требованиям ГОСО. Кроме этого, нарушения в планировании и проведении производственного обучения, оценке достижений результатов обучения, подготовке индивидуальных учебных программ и планов для обучающихся с особыми образовательными потребностями», – пояснили в комитете.

Считается, что колледжи городов Астана и Алматы, Северо-Казахстанской, Костанайской, Атырауской областей показывают хорошие результаты.