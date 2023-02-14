Торговля критовалютами приносит некоторым трейдерам неплохой доход. Однако, чтобы заниматься таким делом, нужен посредник между трейдером и рынком криптовалют, который обеспечит всеми необходимыми торговыми инструментами и сможет гарантировать безопасность сделок.

Подобные посреднические услуги предлагают брокерские компании, количество которых постоянно растет. Но не все они заслуживают доверия со стороны пользователей, поскольку создателями многих платформ являются нечистоплотные граждане, которые обманывают своих же пользователей. Чтобы не ошибиться в выборе посредника, необходимо придерживаться определенных правил.

Критерии выбора

Брокер должен заслуживать доверия, чтобы вы могли торговать через него криптой без всяких опасений. Если трейдер зарегистрируется на мошенническом ресурсе, он не сможет получить прибыль и рискует потерять вложенные средства. Недобросовестные игроки рынка криптовалюты используют различные схемы обмана пользователей вплоть до полного слива их депозитов. Поэтому в выборе брокера нужно проявить максимальную осторожность. У брокерской компании должны быть указаны:

регистрационный номер;

лицензия;

регулятор;

достоверные контактные данные;

приемлемые комиссии.

Крупные и авторитетные компании предоставляют такую информацию без утаивания и часто снижают комиссии за предоставляемые услуги. Поэтому для безопасной торговли криптовалютой следует выбирать именно таких посредников – надежных и добросовестных.

Time-Forex

Помочь в выборе такой компании поможет ресурс Time-Forex, созданный специально для торговцев крипты и разными валютными парами. Здесь вы найдете рейтинговый список наиболее авторитетных брокеров.

На таких платформах вы найдете богатый выбор торговых инструментов, в том числе и разные криптовалюты. Самые крупные брокеры криптовалют представлены на сайте https://time-forex.com/kriptovaluty/brokery-kriptovalut опытными экспертами, которые провели тщательное исследование каждой компании.

Были изучены разные направления деятельности брокеров, включая торговое плечо, комиссии, спреды, отзывы клиентов, а также легальность работы. Благодаря тщательному анализу и сравнению компаний друг с другом пользователи получили актуальный список сервисов, предлагающих торговлю криптовалютами на наиболее выгодных условиях.

Надежные брокеры отличаются не только своей добросовестной работой, но и пользовательской политикой, которой они придерживаются. Компании время от времени снижают тарифы обслуживания, поэтому торговать криптой через них вы сможете максимально выгодно.

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