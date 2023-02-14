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Движение транспорта и пешеходов ограничат из-за учений в одном из районов Костаная

14 февраля 2023, 12:52 |  Происшествия

Плановые учения, направленные на отработку навыков взаимодействия комплексных сил полиции, противопожарной службы и скорой медицинской помощи, пройдут завтра, 15 февраля, в 15.00  на территории РГП "Резерв".

 

В связи с этим движение для автотранспорта и пешеходов будет временно закрыто на пересечении улиц Мауленова-Беды и Мауленова-Фролова.

- Призываем граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам, выполнять законные требования представителей государственных органов, а также руководствоваться только официальной информацией, - сообщили в управлении специализированной службы охраны Костанайской области.