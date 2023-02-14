Жалобы на здания и сооружения, нарушающие эстетический облик города, костанайцы присылают в ситуационный центр iKomek. О том, как на них реагировать, объяснял своим подчиненным аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ на совещании 13 февраля.

В частности, аким обратил внимание на пристройку возле дома № 45 на ул. Амангельды, которую пешеходы вынуждены обходить по проезжей части.

Фото Ксении РЕБИК

- Как пристройка может выходить на тротуар? - спросил аким.

- Незаконное строительство, - ответил его заместитель Руслан КАТПАЕВ.

- Хорошо, вы сейчас в суд обратитесь и люди будут еще полгода вот так по дороге обходить ее? - отреагировал Жундубаев. - Что вы боитесь вообще такие вещи делать? Полиция боится, ЧСники боятся, акимат стоит группой возле киоска... Уберите эту пристройку краном, он же незаконный?! Уберите его! Сколько он там стоит? Больше года. Неужели нельзя никаких мер предпринять? Мне кажется, привлекать к ответственности можно человека.

Начальник отдела по защите общественных интересов прокуратуры Костаная Ерлан БАСМУРЗИН предложил сначала направить владельцу претензию в досудебном порядке с требованием демонтировать объект за три недели. Аким с предложением согласился, но попросил сократить срок до одной недели.

- Это вопиющий факт неуважения к власти и жителям в том числе, - резюмировал аким. - Если на такие факты не будет реакции, о чем мы вообще тогда с вами говорим? В первый раз я вижу, чтобы человек поставил котейнер и все, и до свидания.

Похожая претензия у главы города и к сгоревшему киоску в доме № 6 по ул. Мирошниченко.

- Здание не огорожено, что вызывает пристальное внимание не только жителей, но и СМИ, - сказал аким.

На вопрос его подчиненные ответили, что здание огораживали лентой, так как внутри трогать ничего нельзя из-за продолжающейся экспертизы.

- Оно так у вас до лета может так стоять! Собственник же может его огородить забором, как стройку? Он не будет трогать само здание. Все тогда, огораживайте! - поручил Жандубаев. - Возвращаясь к вопросу киосков - это все незаконный бизнес этот сгоревший киоск. Я не думаю, что он имел разрешение на эту землю.

Аким потребовал от подчиненных огородить и другие заброшенные здания - на улицах Мауленова и Алтынсарина.

Фото Георгия ГОВОРОВА