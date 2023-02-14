Два штрафа за превышение разрешенной скорости пришли жительнице Костаная, в то время как ее машину вез эвакуатор. Оба штрафа выписал комплекс "Автоураган" в Акмолинской области.

В квитанции сообщается, что 12 февраля автомобиль женщины превысил разрешенную скорость на 13 км/ч на 997 км трассы Алматы-Екатеринбург. Следом пришел второй штраф - за превышение в 12 км/ч на 1126 км той же автодороги.

Штраф за каждое нарушение составил 17 250 тенге. При этом штраф можно оплатить со скидкой в 50%, сумма в этом случае составит 8 625 тенге.

В департаменте полиции Акмолинской области пояснили, что предписание о необходимости уплаты штрафа было сформировано в автоматическом режиме.

- Однако, при проверке данных единого реестра административных производств данный штраф был отменен за отсутствием состава административного правонарушения. В указанном случае штраф не уплачивался, - сообщили в ДП. - Инспекторами административной практики на постоянной основе проводится проверка правильности работы программного обеспечения, на предмет выявления неправомерного наложения административных взысканий.

Как отметили в ДП, при выявлении подобных и других фактов административное производство прекращается в связи с отсутствием состава правонарушения.