В Атырау на площадке спортивного комплекса «Жусан Арена» прошел розыгрыш Кубка Казахстана по баскетболу среди мужских команд.

С мячом Адильбек Битенов, принесший в копилку «Тобола» в матчах с «Алматинским легионом» 38 очков / Фото vk.com/bctobol

За почетный трофей 2023 года боролись шесть команд, среди которых выступающие в Национальной лиге БК «Астана», «Барсы Атырау», «Тобол», «Актобе», «Ирбис Алматы», а также единственный представитель Высшей лиги «Алматинский легион». Согласно положению о проведении турнира, в матчах Кубка Казахстана участвовали только казахстанские игроки. Таким образом, поддержки своих легионеров лишились все пять команд из Национальной лиги.

Розыгрыш трофея проходил в два этапа - групповой и плей-офф.

Проиграв на первом этапе дебютанту турнира «Ирбису Алматы» (83:85), а также девятикратному обладателю и прошлогоднему серебряному призеру Кубка РК столичному клубу «Астана» (76:90), четырехкратный серебряный и бронзовый призер кубковых турниров «Тобол» занял третье место в группе «А». А победителем группы стала «Астана» уверенно переигравшая алматинцев со счетом 82:66. Согласно регламенту Кубка РК, костанайский клуб на втором этапе в серии из двух матчей разыграл пятое и шестое места с третьей командой группы «В», которой стал «Алматинский легион», уступивший на групповом этапе прошлогоднему бронзовому призеру Кубка страны «Актобе» (77:91), а также двукратному и действующему обладателю трофея БК «Барсы Атырау» (63:81). В группе «В» сильнейшими стали баскетболисты Атырау, переигравшие актобинский клуб с минимальной разницей в счете - 69:68.

Кольцо алматинского клуба атакует Рустам Валиев / Фото vk.com/bctobol

Борьбу же за почетный трофей квартет команд продолжил в полуфинале, в котором победитель одной группы встречался с командой, занявшей второе место в другой группе. В первом матче особой борьбы не получилось. «Астана», сделавшая себе 26-очковый задел в первой половине встречи с «Актобе», хотя и уступила в обеих четвертях после перерыва, сумела легко довести поединок до победы - 78:57 (24:9, 25:14, 16:20, 13:14). А во втором полуфинальном матче «Ирбис Алматы» одержал еще более убедительную победу над хозяевами площадки - 84:52 (11:13, 26:18, 21:8, 26:13).

Первая четверть финального матча завершилась вничью - 15:15, но затем явный фаворит встречи «Астана» вышла в лидеры и за две следующие четверти довела свое преимущество до 20 очков. «Ирбис Алматы» был лучшим в заключительном игровом отрезке, но это не отразилось на итоге финала, принесшего победу столичному клубу в матче - 65:54 (15:15, 20:11, 18:7, 12:21) и десятую победу в розыгрышах Кубка Казахстана.

В матче за третье место «Актобе» взял убедительный реванш у «Барсов Атырау» за поражение с минимальным счетом на групповом этапе - 80:48 (13:8, 29:8, 19:19, 19:13).

В первом матче серии игр за пятое место «Тобол» не выпускал инициативу из своих рук все четыре четверти и одержал победу над «Алматинским легионом» с 30-очковым преимуществом - 96:66 (23:14, 29:21, 27:23, 17:8).

Кольцо алматинского клуба атакует Рустам Валиев / Фото vk.com/bctobol

Самым результативным в составе «Тобола» в этом матче стал Адильбек Битенов, набравший 21 очко. На счету Антона Быкова дабл-дабл с 17 набранными очками и 11 подборами. Рустам Валиев набрал 16 очков, Михаил Мудрагеля - 13, Ануар Симбаев - 11, Павел Ильин - 8, Шаим Куанов - 5, Аскар Ахметжан - 3 и Алдияр Ермеков - 2.

Во втором поединке первая и третья четверти прошли в упорной борьбе, причем первый игровой отрезок после большого перерыва алматинцы даже выиграли. Однако это не спасло «Алматинский легион» от второго разгрома с той же разницей в счете - 102:72 (25:24, 35:7, 15:31, 27:10). При этом костанайский клуб, занявший в итоге пятое место, стал единственной командой кубкового турнира, набравшей в матче свыше ста очков.

Лучшим в составе костанайского клуба в этой игре стал Быков, в активе которого 24 набранных очка в матче и 87 очков - во всем кубковом турнире. Битенов набрал 17 очков, Валиев - 14, Ильин - 13, Симбаев - 11, Ахметжан - 10, Мудрагеля - 9, Куанов и Ермеков - по 2.

А в регулярном чемпионате Казахстана «Тоболу» осталось провести четыре двухматчевые серии, первая из которых пройдет 6 и 7 марта в Костанае и соперником в которой будет БК «Барсы Атырау».