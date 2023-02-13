В регионе уже действуют два объекта возобновляемых источников энергии - это ветровая электрическая (50 МВт) и биогазовая (0,35 МВт) станции.

Фото Сауле КУАНБЕК



В Аркалыке планируют два проекта по ВИЭ, отметил в своем выступлении во время встречи с костанайцами вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов.

Уже в этом году ТОО "KazWindEnergy" приступит к строительству ветрогенерирующей станции мощностью 48 МВт. Стоимость проекта - 24 млрд 300 млн тенге.





Сегодня, 13 февраля, на совещании в областном акимате уточнили, что объект будет расположен в Роднинском сельском округе. Этот земельный участок площадью в 311 га был передан ТОО в частную собственность в 2013 году.

Вторую ветровую станцию, мощностью 50 МВт, введут в 2027 году. Проект реализует ТОО "Aspan Energo".