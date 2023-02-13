ДТП произошло сегодня, 13 февраля, на трассе на Астану между поселками Октябрьское и Койбагар около 12:30. Видео с места пришествия в редакцию "НГ" прислали очевидцы. Судя по кадрам, легковой автомобиль столкнулся с фурой. Обе машины оказались в кювете.

- Водитель автомашины ВАЗ-2114 не справился с управлением и выехал на встречку, - сообщает пресс-служба МВД. - В результате аварии 30-летний водитель ВАЗ-2114 скончался на месте, двое пассажиров госпитализированы.

Начато досудебное расследование, предусмотренное ст. 345 УК РК "Нарушение ПДД". На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.