Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб на трассе в Костанайской области
13 февраля 2023, 16:09 | Происшествия
ДТП произошло сегодня, 13 февраля, на трассе на Астану между поселками Октябрьское и Койбагар около 12:30. Видео с места пришествия в редакцию "НГ" прислали очевидцы. Судя по кадрам, легковой автомобиль столкнулся с фурой. Обе машины оказались в кювете.
- Водитель автомашины ВАЗ-2114 не справился с управлением и выехал на встречку, - сообщает пресс-служба МВД. - В результате аварии 30-летний водитель ВАЗ-2114 скончался на месте, двое пассажиров госпитализированы.
Начато досудебное расследование, предусмотренное ст. 345 УК РК "Нарушение ПДД". На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.
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