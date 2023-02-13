Когда девочек нашли, они объяснили свой поступок желанием встретиться с друзьями. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Сообщение о том, что две девочки 13 и 16 лет ушли из дома, поступило на пульт 102 12 февраля около 22.50. Родители сообщили, что, возможно, они отправились со станции Тобол в Актау.

Полицейские Рудного связались с коллегами из линейного отдела полиции, которые проверили поезд и обнаружили в одном из вагонов пропавших девочек. На станции Айке Актюбинской области несовершеннолетних сняли с поезда и направили в отдел полиции Камыстинского района, оттуда их доставили домой.

- Девочки свой поступок объяснили тем, что решили съездить к друзьям в Актау, с которыми познакомились летом в Рудном, - рассказал участковый инспектор полиции по делам несовершеннолетних г. Рудного Акылжан САРСЕМБАЕВ. - В поиске были задействована большая группа полицейских и буквально через два часа мы выяснили их место нахождение.

Родители несовершеннолетних поблагодарили полицейских за поиск и возвращение детей домой.