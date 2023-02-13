О пожаре в 6-этажном доме № 2 "А" по ул. Уральской сообщил «НГ» читатель утром 12 февраля. Пламя вырывалось с балкона квартиры на втором этаже. Примерно в 11.30 корреспондент "НГ" прибыл на место происшествия. Огонь к этому времени уже потушили, пожарный автомобиль находился рядом.

Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении / Фото очевидца

- Сообщение о пожаре на пульт поступило в 10:30, - сообщил сегодня, 13 февраля, пресс-секретарь ДЧС Костанайской области Валихан ДОСАНОВ. - Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 10:35. В квартире на втором этаже горели балкон, дверной проем и пластиковая оконная рама в зальной комнате на площади 3 кв. м. Образовался густой едкий дым, который стал интенсивно распространяться по всему подъезду. В условиях, непригодных для нормального дыхания, в работу включилось звено ГЗДС (газодымозащитной службы) в составе трех человек.

Пожарные эвакуируют женщину 86-летнюю женщину из квартиры на четвертом этаже / Фото пресс-службы ДЧС

Сотрудники ДЧС спасли 86-летнюю женщину, проживающую в квартире на четвертом этаже. Ее передали в машину скорой помощи.

По лестничному маршу эвакуировали 9 человек, в том числе 3 детей. До прибытия пожарных 26 взрослых и 4 детей успели самостоятельно выйти из подъезда.

Балкон квартиры на втором этаже дома после пожара / Фото Андрея СКИБЫ

Огонь локализовали в 10:46, устранив угрозу распространения на соседние квартиры. Полная ликвидация пожара - в 10:54.

В ликвидации пожара участвовали 19 сотрудников личного состава и 6 единиц техники ПЧ-6 и ПЧ-5 Костаная

- Жертв и пострадавших нет. Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении., - подытожил Валихан Досанов.

Из-за белой Audi к месту ЧП не могли проехать автомобили скорой помощи и пожарных / Фото очевидца

Очевидцы сообщили «НГ», что один из припаркованных автомобилей мешал проезду пожарных и скорой помощи к месту ЧП.