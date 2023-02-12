На странице Инстаграм rudny_official появилась публикация (орфография сохранена): «Уважаемые рудничане! Обращаемся к предпринимателям города и ко всем неравнодушным людям оказать помощь пострадавшим в пожаре! 11 февраля, в 5 часов утра, по адресу улица Топоркова, 36 произошло возгорание в 8-квартирном доме. В ходе пожара частично сгорел лестничный марш на второй этаж дома и повреждена система теплоснабжения. В доме из-за пожара отключено электроснабжение. В результате 8 квартир остались без теплоснабжения и электричества. Дом находится на самообслуживании. Жители нуждаются в помощи. За информацией обращаться по номеру … Также осуществляется сбор денег на карту Каспи по этому же номеру телефона …»

Наверное, стоило бы ожидать, что официальные власти сообщат: «там-то и там-то случилось несчастье, произошел пожар, но мы предприняли всё возможное, все что в наших силах, пострадавшие обеспечены теплом и временным жильем, ситуация взята на контроль». Ничего этого не наблюдается в публикации. Сухим казенным языком, сообщается, что случился пожар. Что 8 семей остались без электричества и отопления. А дальше начинается самое интересное. Дом находится на самообслуживании. Жители нуждаются в помощи. В этом обращении к горожанам, так и слышится голос бродяги на железнодорожном вокзале: "Люди добрые, помогите кто чем может…"

Что это? А где же ситуационный центр? В чем его задача? А где и в чем вообще проявилось действие власти города? И в конце концов - где президент с мишкой и телефоном? Ведь ситуация тоже связана с потерей тепла в квартирах. Когда нужно на пустом месте разыграть драму – мы тут как тут, а когда людям реально нужна помощь – помоги себе сам? Вы же на самообслуживании. Ваша страховка это не покрывает. Можно еще подуть на ранку и прилепить подорожник.

Эта публикация – индикатор. Лакмусовая бумажка, отражающая действительное отношение власти к горожанам. Пострадавшим и не только. Это роспись в своем бессилии и профнепригодности.

Кстати. В городе новый аким. Ну чем не повод для него выйти в народ?

За первые 9 часов под публикацией разместили 8 комментариев. Кто-то уточняет, что случилось. Несколько человек интересуются, что нужно еще, кроме денег. Остальные поставили стикер – огонь. И это всё, чего хотел добиться акимат? Снять с себя ответственность, опубликовав номер, по которому небезразличные могут позвонить и всё сами узнать?

19 июля 64 года в Риме случился пожар. Светоний повествует, что инициатором пожара был сам Нерон и во дворах видели поджигателей с факелами. Существуют легенды что, когда императору донесли о пожаре, он выехал в сторону Рима и, наблюдя за огнём с безопасного расстояния, играл на лире и декламировал поэму о гибели Трои. Сам же Нерон был одет в театральный костюм.

Есть и второй вариант этой истории. Современные историки склоняются к описанию событий, данное Тацитом. Он пережил пожар еще ребенком. Тацит свидетельствует, что Нерон немедленно отправился в Рим и за свой счёт организовал команды для спасения города и людей. Непосредственно во время пожара он разработал новый план строительства города, в котором установил минимальное расстояние между домами, минимальную ширину новых улиц, обязал строить в городе только каменные здания, а также все новые дома строить таким образом, чтобы главный выход был обращён на улицу, а не во дворы и сады.

Одна из рудненских восьмиквартирок. Такая же сгорела 11 февраля

Возможно нашим градоустроителям надоели убогие восьмиквартирки и они рады от них избавиться. Не думаю, что кто-то возомнил себя Нероном и решил избавиться от деревянных домов, построив вместо них каменные. Но даже имея перед собой уроки истории, можно было использовать всё случившееся, обратив это для блага города и людей.

Хотя о чем я. Кто ж в наше время читает какие-то там древние истории?

Нам остается лишь жить с этим девизом: "Помоги себе сам!". Но мы можем объединиться и вместе изменить жизнь к лучшему.

Автор - гражданский журналист "НГ"