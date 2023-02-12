Действующие в Костанайской области источники электроэнергии не могут обеспечить потребность региона. Объём потребления - 4,6 млрд кВтч при выработке 1 млрд кВтч. Недостающий объем поставляют АО "ЕЭК" (Павлодарская область) и АО "Севказэнерго" (Петропавловск). Все это отражается на конечной стоимости для местного потребителя.

Вопрос об исключении последников из цепочки поставок электроэнергии задал на встрече с вице-министром гражданский активист Аркадий Денисов

В министерстве предложили централизованно покупать электроэнергию без участия посредников, однако будут придерживаться приоритетов в выборе поставщиков.

- В первую очередь - у ТЭЦ. Далее - кто предложит более низкую цену, - уточнил на встрече с костанайцами вице-министр энергетики Жандос НУРМАГАМБЕТОВ.

По замыслу министерства установится средняя цена: в ней будет дешевая электроэнергия от местных ТЭЦ плюс стоимость, которую предложат другие электростанции. Таким образом посредников хотят исключить из рынка и подвести все регионы к одному тарифу.

- Мы проект закона согласовали в правительстве, в ближайшее время обсудим в парламенте, - уточнил Нурмаганбетов. - Надеюсь, с 1 июля норма заработает, и вопрос о том, что в Костанайскую область приходит дорогая электроэнергия, решится раз и на ближайшие годы.

В этом году в Костанае завершат строительство большой подстанции "Батыс", сейчас проводят пусконаладочные работы. Она позволит обеспечить качественным и бесперебойным электроснабжением больше 150 тысяч человек, считают в Минэнерго. Общая стоимость проекта по договорам (без 10% МБ) составляет 7,7 млрд тенге. В областном акимате поставили перед Минэнерго вопрос обслуживания подстанции. Вице-министр пообещал детально обсудить все моменты в рабочем порядке.

Фото сауле КУАНБЕК