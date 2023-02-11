В Костанае уже традиция, что первой выставкой года становится выставка члена Союза художников РК Георгия СОКОВА. Отчасти это связано с тем, что в конце января у Георгия Михайловича день рождения. В этом году мэтр отметил 82-летие.

Среди соковских экспозиций, открывающих новый календарь в культурной жизни города, были небольшие, размещавшиеся в холле «толстовки», были и более масштабные. Открывшаяся 10 февраля выставка заняла два зала галереи, но это лишь малая часть созданного автором.

- Про выставку я говорить не буду, в названии всё сказано, - скромно заметил Георгий Михайлович. – «От А до Я» - то есть от первой работы 1959 года до 2023 года прилично времени прошло. Выставка ретроспективная, показаны работы за большой промежуток времени. Я рискнул выставить три студенческие и две достуденческие работы, потому что это своего рода этапы.

"Вечерний иней", картон, масло, 1978 г.

"Пастух". Из серии "Случайные образы", картон, масло, 1996 г.

"Бессонница", картон, масло, 1968 г.

Если обратить внимание на датировку самой ранней из выставленных работ автора, можно представить, как трудно ему было отобрать для выставки столь ограниченное число своих произведений.

Если бы наша картинная галерея занимала вдвое-втрое большее здание, и тогда она не смогла бы вместить всех картин Георгия Сокова, написанных за длинную жизнь в искусстве. Коллеги и почитатели художника, восхищаясь его талантом, одновременно поражаются невероятной работоспособности мастера.

"Вдова". Из серии "Случайные образы", картон, масло, 1993 г.

"Старый боец". Из серии "Случайные образы", картон, масло, 1993 г.

"Ангелы", бумага, гелевая ручка, 2015 г.

"Ангел", бумага, гелевая ручка, 2015 г.

Пару лет назад небольшая выставка Сокова работала в холле областного историко-краеведческого музея. Среди разноплановых работ, порой совершенно неожиданных, особенно поразила картина, написанная в трудные для всех 90-е годы. Въелась в мозг и запала в душу она даже не сюжетом и не техникой, это у мэтра всегда на высоте. Дело в другом. Эта картина была написана на листе… гофрокартона. Того самого, из которого делаются упаковочные коробки для бытовой техники и прочих товаров. При боковом освещении предательски выступал рельеф рёбер жёсткости, которые делают этот картон столь узнаваемым. Картина признанного мастера на дешёвом картоне… Она была прекрасна! Ведь это уже не просто изображение, это отпечаток времени и слепок души автора. Какой силы было у этого человека желание творить, несмотря на тяготы повседневности? Поразительной силы! Когда все пытались хотя бы просто выжить, как-нибудь выкарабкаться, Художник (именно так, с большой буквы!) брал кисти, краски и на простецком картоне сотворял кусочек нового мира. Разве это не удивительно? Это как превращение булыжника в золотой слиток. И если в науке алхимические чудеса категорически невозможны, то в искусстве есть демиурги, которым все под силу. Соков как раз из таких.

- Я знаю Георгия с 1960-го года, - сказал член Союза художников РК Николай ТОРШИН. – Дорогой друг, ты самый лучший художник в городе, в области и в республике! Меня всегда удивляло, когда ты всё это успеваешь рисовать? Помнится, когда мы работали в художественных мастерских целыми днями, выполняя обычную работу, заказы, а ты всё равно умудрялся писать свои картины. Как? Ночами? Это отдельное умение, которым ты должен делиться с молодыми художниками.

Это качество натуры автора – умение без устали, самоотверженно работать, выделяют все, кто сколь-нибудь длительно следил за его творчеством.

- За последние восемь лет, сколько я здесь приезжаю и уезжаю, иногда длительно живу, я посмотрел больше пятнадцати персональных вставок Георгия Михайловича, - отметил актёр и режиссёр Валерий ЗАХАРЬЕВ. – Вот она – работоспособность, в этих цифрах. А что объединяет эти все выставки? Красота и неповторимость. Неповторимость взгляда художника на ту жизнь, которую мы видим вокруг себя, неповторимость отражаемых тем. Его работы навевают поэтическое настроение, в них есть код поэзии, ведь Георгий Михайлович и сам поэт, и это поэтическое начало закладывает в свои работы. Это можно увидеть, всего то и нужно - просто вглядываться.

Действительно, в изобразительном искусстве мало просто иметь дарованный природой талант. Надо постоянно, без устали работать.

- Я знаком с Георгием чуть больше шестидесяти лет, - сказал ветеран культуры Алексей КАРПЛЮК. – Мы учились в параллельных классах. Уже тогда было ясно, что рядом с нами настоящий талант. В то время никто не делал таких классных, живописных и умных стенгазет. Выдающихся стенгазет! И вот от автора стенгазеты человек вырос до выдающегося художника. Почему он так много успевает писать? Многие люди больше объясняют, как они что-то делают. Георгий не объясняет, он делает. Он колоссальный трудоголик был, есть и будет. В этом его секрет. Он - как Наполеон, три-четыре часа спит, остальное время работает. И всё, чего он касается, становится произведением искусства. Кроме таланта художника, высочайшего интеллекта, трудолюбия, в его работах есть одна вещь, которая стоит многого: люди, глядя на его работы, становятся мудрее и умнее. В этом самая большая ценность его творчества.

"Напряжение", бумага, гуашь, 1992 г.

"Конёк", бумага, гуашь, 2010 г.

"Ангел", бумага, гелевая ручка, 2015 г.

"Автопортрет", бумага, пастель, 2017 г.

Если хотите стать мудрее, Костанайская картинная галерея ждёт вас. Выставка Георгия Сокова «От А до Я» будет работать в течение месяца.

"Посвящение Высоцкому", бумага, гуашь, 1989 г.

"Посвящение Высоцкому", бумага, гуашь, 1994 г.

"Посвящение Высоцкому", бумага, гуашь, 1989 г.

"Ночной венок", картон, масло, 1993 г.

Фото Ксении РЕБИК