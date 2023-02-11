Это очередная вынужденная мера, которую принимают в управлении здравоохранения. Уже несколько лет в Костанае не могут завершить ремонт в здании областной детской больницы. На следующей неделе она переедет в модульный центр в микрорайоне Аэропорт.

- Все подготовительные мероприятия проведены, получено санитарно-эпидемиологическое заключение, получено приложение к лицензии на оказание медицинской помощи, - сообщил на брифинге 10 февраля руководитель управления здравоохранения Данияр ДЖАНДАЕВ. - Со следующей недели планируем плавный переезд из областной больницы.

Из-за продолжительного ремонта в здании ОДБ по ул. Быковского, 4 некоторые ее отделения разместились на базе областной взрослой больницы. Корпус, где до сих пор маленькие пациенты проходили лечение, тоже нуждается в ремонте. В этом году, как сообщали ранее в управлении здравоохранения, он начнется. Когда завершится ремонт основного здания ОДБ, в ведомстве не говорят - заказчик и подрядчик не могут найти компромисс в продолжительном споре с участием в том числе суда.

Тем временем дети находятся в стесненных и некомфортных условиях, из-за чего неоднократно больница получала общественную критику.

О намерении расположить отеделения ОДБ в пустующем здании инфекционного центра, где в период пандемии лечили пациентов с COVID-19. облздрав заявлял давно. Но в мае получили мотивированный отказ санэпидслужбы Костаная - в здании тогда не было условий, пояснил на брифинге главный санитарный врач Костаная Алмат Байкенов, но не стал перечислять причины.

- У нас сейчас заболеваний по ковиду очень мало, - отметил Байкенов. - Чтобы такое здание в 200 коек не простаивало, к нам обратились из управления здравоохранения за получением санэпидзаключения на этот объект.

Байкенов отметил, что после проведенных санитарных мероприятий в здании нет источника инфекции.

В управлении здравоохранения уточнили - пациенты с COVID-19 теперь будут проходить лечение в инфекционном корпусе областной больницы.

Данияр Джандаев добавил - в Астане построенный во время пандемии модульный центр также используют под другие медицинские задачи.

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В блоке "А" расположили приёмное отделение, где будут проводить диагностику, компьютерную томографию, рентген, УЗИ, осмотр травмотологических пациентов. В блоке "В" оборудовали операционный блок и реанимацию на 10 койко-мест. В блоке "С" - административные, бытовые и вспомогательные помещения, аптека. В блоке "D" - отделение патологии новорожденных и выхаживания недоношенных на 25 койко-мест. Здесь в каждой палате - свой санузел, что удобно для ухода новорожденных. В блоке "Е" - травматологическое отделение, рассчитанное на 40 койек. В блоке "F" - хирургическое отделение с 40 койко-мест. В блоке "G" - отделение челюстно-лицевой хирургии, стоматологии, оториноларингологии на 25 мест. В блоке "Н" - педиатрическое отделение на 70 коек.

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- В каждом отделении есть свои отдельный вход и выход, - уточнил санитарный врач. - Условия намного лучше, чем там, где находится в настоящее время ОДБ. Думаю, мы в этом отношении поступаем правильно.

- В целом условия понравились всем нашим сотрудникам, когда мы туда приехали, - добавил и.о. главного врача ОДБ Нурлан ЕРЖАНОВ.

Пребывание ОДБ в модульном инфекционном центре продлится до окончания ремонта основного здания больницы по ул. Быковского, 4, уточнили в управлении.

Сейчас облздрав ведет переговоры с городским акиматом по организации движения маршрутных автобусов к модульному центру. Вопрос обещали решить до переезда в модульный центр детей.