Костанайские ОСИ хоть пока и малочисленны, но уже начинают осваиваться в своих правах. Раньше в основном они судились с ПКСК с требованием передать им документацию и имущество. Сейчас разбирательства идут с частными компаниями.

Претензии у председателей ОСИ - к провайдерам, которые предоставляют костанайцам доступ к Интернету и кабельному ТВ и телевидение. Логика такая - раз подъезды, подвалы и крыши перестали быть ничейными, значит за аренду и коммунальные затраты компании должны платить. А во многих случаях и оборудование нужно привести в порядок.

На встрече председателей ОСИ с представителями пяти фирм (ТОО "Кар-Тел" ("Beeline"), "Кабельные сети Костаная", "Uplink", филиал ТОО «Алма ТВ», "Валента") обсуждали, как жить дальше. Требование озвучила председатель ОСИ дома № 14 в 9-м микрорайоне Марина ПАВЛОВА.

- В нашей Ассоциации ОСИ созданы комитеты по решениям вопросов, было собрание, по итогам которого составлен протокол с решением - определить среднюю цену 2 500 тенге за 1 единицу размещаемого оборудования, провести работу председателям совместно с работниками ТОО "ЭПК-forfait" по выявлению подключения, - сообщила она. - Были выявлены "левые" подключения левые в магистральных сетях КЭЦ на незаконных основаниях - то есть, без актов ввода, без разграничения границ. И, соответственно, нет никаких договоров с "ЭПК-forfait" или КЭЦ. Нужно всё узаконить, заключить с нами договоры на размещение вашего оборудования. Нужно также все так называемые "качели" убрать в кабель-каналы, потому что сейчас ОСИ сами ремонтируют свой дом, это частная собственность. Раньше ПКСК на это внимания не обращал. Поэтому нужно не идти против нас, а наоборот - идти в ногу с нами. И если вы какие-то работы планируете, вы должны ставить в известность председателей ОСИ. Теперь, как раньше, не будет!

Ответ за всех провайдеров держал руководитель ТОО "Кабельные сети Костаная" Алексей ГЕРДТ. Он сообщил, что согласен со всеми предложениями, кроме договоров аренды подъездов и крыш.

- Дело в том, что кабели и оборудование согласованы и проложены с согласия самих жильцов и ПКСК, никакие оплаты в ПКСК не производились, никакого сговора в этом нет, - сказал Гердт. - Когда нам говорят, что мы воруем электроэнергию... ПКСК нам продавать его не могло, поскольку у них не было лицензии на продажу электроэнергии и никто не хотел на этот счет заморачиваться. Где-то мы наличными деньгами отдавали за точку подключения. Там мотает на самом деле совсем немного, если перевести в деньги - 200 тенге в месяц. И подключали мы это оборудование к общедомовой сети опять же по договоренности. Я понимаю, что есть задача повернуть все в законное русло. Мы готовы оплатить затраты на электричество. Либо есть конструктивное решение - сделать акт разграничения и непосредственно подвести оборудование КЭЦ или "ЭПК-forfait". С момента возникновения ОСИ у вас появилась общедомовая собственность, давайте составим акт согласования и перенесем кабели туда, куда это удобно. Например, в места размещения коммуникаций.

Возник спор, могут ли операторы действительно куда-либо перенести свои кабели, ведь все стены теперь тоже общедомовая собственность.

ОСИ Марины Павловой требует заключить договор с "Кабельными сетями Костаная" с 9 сентября 2022 года. В случае отказа просит демонтировать оборудование за 5 рабочих дней. В ответ ТОО обратилось в экономический суд, требуя принудить руководство ОСИ, чтобы оно устранило препятствия в предпринимательской деятельности, связанные с отсутствием допуска к телекоммуникационному оборудованию и принуждением к заключению договора аренды. 1 февраля СМЭС отказал в удовлетворении иска. Решение еще может быть обжаловано в областном суде. Цитата из мотивировочной части решения:

- Исходя из буквального толкования норм права, законодатель возложил обязанность в том числе и на собственника помещений при использовании части общего имущества объекта кондоминиума производить оплату арендных платежей с зачислением на текущий счет ОСИ. Что противоречит позиции истца, утверждающего, что при наличии имеющихся с абонентами договоров истец вправе безвозмездно использовать общедомовое имущество, извлекая при этом коммерческую прибыль при получении платы от абонентов.

Согласно документам, в доме № 14 услугами "Кабельных сетей Костаная" пользуется только половина жильцов.

- Безвозмездное размещение оборудования истца будет нарушать законные права и интересы 50% жильцов, не пользующихся услугами истца, на получение опосредованных арендных платежей, которые через ОСИ будут направлены на содержание общего домового имущества и, соответственно, улучшение его состояния, что соответствует интересам всех жильцов указанного дома, - отмечается в решении суда. - Относительно 50% жильцов, пользующимися услугами истца, то в этой части возможно соглашение сторон о сумме арендных платежей с учетом интересов данного количества абонентов.

Алексей Гердт отметил - он обратился в суд, чтобы там разъяснили законодательство.

- Мы в конкурентной среде, условия для всех должны быть одинаковы и регулироваться законом. Если аренда - пусть платят все. Сумму устанавливаете вы? Госорганы нам эти затраты не вернут, - сказал Гердт. Позже он добавил: - Обратите внимание, что позиция ОСИ такая - пока не заключишь договор аренды, никаких техусловий на дом не будет. И поставьте в известность своих жильцов, что вы не даете техусловий для работы операторов кабельного телевидения. Если надо, дайте предписание, мы демонтируем все кабели и отключим дом от кабельного телевидения.

Гердт против такой постановки вопроса, что оператор связи должен что-либо брать в аренду, так как сигнал доводится до конкретного абонента. То есть костанаец, который заключил договор на услуги ТОО, тем самым дал право прокладывать кабели по подъезду, так как абонент - один из участников ОСИ.

В доме № 18 по ул. Гагарина жильцы просят убрать провода в кабель-каналы /Фото Натальи МЕДВЕДЕВОЙ

- Если оборудование стоит для транзита или сдается под серверную комнату, тогда мы можем это обсудить. Но если кабель просто идет по подъезду, то какой вообще может быть договор аренды? - резюмировал руководитель "Кабельных сетей Костаная".

Отметим, что претензии у ОСИ есть и к компаниям, которые обслуживают общедомовые приборы учета тепла.

- Мы также приглашали компании сюда на собрание, но ни один представитель их не пришел, - сказала председатель ОСИ "Гагарина, 14" Наталья МЕДВЕДЕВА. - За отопительный сезон мы платим огромную сумму в 70-80 тысяч тенге за передачу данных. Поверка и ремонт - это другая сторона вопроса. Мы хотим с ними решить и этот вопрос, так как сумма нас не устраивает.

Фото Георгия ГОВОРОВА