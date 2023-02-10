До начала ремонтных работ нужно заготовить 70% дорожно-строительного материала от годовой потребности. Об этом на заседании коллегии по вопросам развития транспортной инфраструктуры заявил аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ.

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- На ремонт всех дорог выделено 50 млрд 30 млн тенге, - отметил он. - Чтобы выполнить весь объем, нужно выпустить 985 000 тонн асфальтобетонной смеси, порядка 59 000 тонн битума. Поэтому важно, чтобы подрядные организации заготовили необходимый объем строительных материалов. Особенно нас беспокоят две позиции: битум и цемент.

Сейчас в складах подрядных организации заготовили 38% битума и 22% цемента от необходимого объема.

- Мы чего ждем? Повторения прошлогодней истории, когда цена на битум взлетела летом в самый разгар всех работ до 240-250 тысяч тенге за тонну, - спросил глава региона. - Сейчас его стоимость 130 тысяч. Почему сейчас не заготавливают? Поручаю управлению автотранспорта скоординировать эту работу.

Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ответил - у подрядных организаций недостаточно помещений для хранения строительных материалов.

- Посмотри повнимательней - какие-то емкости можно арендовать, позаимствовать в других регионах, - продолжил аким. - Возможно, если две или три компании скооперируются, смогут купить. Вот цемент - только на 22% заготовлен. У нас что, цемент негде хранить? Ужас! Выиграли конкурс и только на эту сумму начинаете заготавливать цемент. А вдруг с цементом произойдет такая же история, как и в прошлом году с битумом. Мы же знаем что цены на материалы зимой дешевле, нежели летом, это закономерность. Отработайте!

В Костанайской области 16 асфальтобетонных заводов общей производительностью 1 642 тонн/час, которые способны обеспечить потребность по асфальтобетонной смеси.