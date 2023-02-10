Средства на нее не были полностью освоены в 2022 году, а на текущий их выделяется значительно больше. Но «большинство регионов не работают в данном направлении», сообщил на недавнем совещании руководитель управления строительства акимата Костанайской области Берик ТАНЖАРИКОВ.

В программе поддержки индивидуального жилищного строительства за государством — подведение инженерных коммуникаций.

- В 2022 году в области на строительство сетей было выделено 5,8 млрд тенге, из них освоено регионами 5,6 млрд тенге или 97%. В 2023 году на строительство сетей предусмотрено 10,2 млрд тенге: 5,8 млрд тенге из республиканского бюджета и 4,4 млрд из областного, - доложил Танжариков — планируется ежегодно обеспечивать коммуникациями 515 земельных участков под индивидуальное строительство, но кроме городов Рудный, Аркалык, Житикара и Лисаковск данное направление нигде не реализуется.

В Аркалыке, например, подводят сети водоснабжения, канализации, электроснабжения к 172 участкам, в Житикаре те же сети плюс километр газопровода к 27 участкам.

Аким области Кумар АКСАКАЛОВ выслушал пояснения акимов нескольких районов и прокомментировал ситуацию.

- Планы по вводу жилья акимы хотят выполнять за счет многоэтажного строительства. В районе трехэтажный дом заявляете... Идете по наилегчайшему для себя пути, - отметил он, - но не для государства. Индивидуальное строительство дешевле для бюджета. Трубы проложить, а дальше люди сами будут действовать. Неужели нет потребности?

Аким области поручил изучить потребность в участках под ИЖС и активизировать такое строительство.