Единый день приема граждан устроит аким Костанайской области
10 февраля 2023, 11:46 | Государство
Для приема населения глава региона Кумар Аксакалов отведет следующий четверг, 16 февраля. Как отмечают в пресс-службе, прием пройдет в рамках продвижении концепции «Слышащего государства».
Фото из архива "НГ"
Прием граждан пройдет в Жастар сарайы с 10:00 до 18:00. Телефон для справок 575-084.
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