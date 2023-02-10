6 февраля за первые 18 секунд работы платформы autonesie.kz заявки на льготное автокредитование подал 761 казахстанец, после чего прием заявок завершили. Акцию повторят в марте. Нужно ли это делать? Да. Это поможет некоторым казахстанцам повысить свой уровень жизни.

Да. Такие акции помогают поддерживать отечественный автопром.

Нет. Сотни людей оформят заявки, но тысячи будут недовольны тем, что не успели.

Нет. Льготное автокредитование запустили без подготовки и учета его последствий.

