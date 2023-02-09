Вице-министр энергетики встретится с населением Костанайской области
9 февраля 2023, 17:14 | Государство
Встреча вице-министра энергетики Республики Казахстан Жандоса Нурмаганбетова с населением Костанайской области пройдет 11 февраля в 14:00. Мероприятие состоится в бывшем здании филармонии.
Костанайцы могут посетить встречу и лично задать вопросы вице-министру энергетики.
Вопросы также принимаются на почту o.sultan-gali@energo.gov.kz и по телефону: +7 (777) 410 88 51 (WhatsApp).
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