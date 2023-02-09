Два счета, собирающие благотворительную помощь, появились в приложении Kaspi в разделе Благотворительность.

Один из них принадлежит Национальной волонтерской сети, платформа которой была открыта в 2018 году при поддержке Министерством информации и общественного развития РК. Национальная волонтерская сеть также принимает и гуманитарную помощь для Турции в четырех городах Казахстана: Астана, Алматы, Шымкент, Усть-Каменогорск. Адреса пунктов приема указаны в Instagram-аккаунте организации.

Второй счет обозначен как AFAD – деньги будут перечислены на счет управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции. Как сообщает inform.kz, этот счет в Казахстане открыли сегодня по предложению посольства Турции в Казахстане в рамках «Кампании помощи».

Чтобы перечислить деньги на один из этих счетов, зайдите в приложение Kaspi, перейдите в раздел Платежи, затем в Благотворительность и выберите один из этих фондов.