62-летний Адильбек АБДРАХМАНОВ уже 13 лет работает сторожем в гаражном обществе. Наблюдения за этим «государством в государстве» и попытки повлиять на работу правления привели его к выводу: общественные объединения из-за отсутствия контроля стали полностью зависеть от добросовестности председателя. Что пошло не так и как это исправить, он рассказал в интервью «НГ».

«Железнодорожник», по костанайским меркам, - большое общество, в нем тысяча гаражей

Власть председателей

- Для начала расскажите о себе.

- Я работаю сторожем в гаражном обществе ООО ВКСЧА «Железнодорожник» с 2010 года, потому что имею инвалидность 2-й группы. Работаю, чтобы к пособию был прибавок и я мог жить достойно. Делаем обходы, у нас есть видеонаблюдение, помогаем водителям и смотрим за порядком. У нас большое общество - на тысячу гаражей. Я пришел к вам, потому что хочу обратить внимание акима или депутатов на проблемы, которые накопились как в гаражных, так и дачных обществах. Проблемы есть во всех обществах, но я буду говорить про «Железнодорожник», так как там работаю.

- В чем, на ваш взгляд, заключается проблема?

- В нашей Конституции, в статье 5, написано, что «общественные объединения равны перед законом, не допускается незаконное вмешательство государства в дела общественных объединений». Хорошо придумано! В итоге получается, что наши общественные объединения - это государство в государстве. Они сами по себе. Я считаю, так быть не должно и нужна реформа. Может, государство и правильно сделало, чтобы общества могли самостоятельно развиваться. Но некоторые решили: раз государство не вмешивается, то руки развязаны и можно делать все что хочешь. Гаражные общества ни перед кем не отчитываются. Я считаю, что эта система устарела.

Общественные объединения могут делать все что угодно со своими сотрудниками. Меня пытались через суд уволить, незаконно лишали отпуска, но я гражданские иски выиграл. Но мой пример - это частный случай. Власть в общественных объединениях часто захватывают несколько человек, из-за чего нет прозрачности и гласности. Тебе объявили сумму - заплати. Вышел из бухгалтерии, и все. А если начинаешь возмущаться, становишься изгоем. То есть у председателя обычно много власти, но отчитывается он мало перед кем.

Адильбек Абдрахманов: «Я не против, чтобы цены росли. Но пусть это будет обоснованный рост»

- Разве все эти общественные объединения не имеют своей структуры?

- Конечно, общество существует по своему уставу. Это его основной документ. Но этот устав нередко нарушается, а если нужно, его еще и легко переделывают. За ним не очень-то следят, тот же департамент юстиции. Он не очень-то гласно принимается. Хитрый председатель может приступить к обязанностям стихийно. В нашем гаражном обществе старый председатель заболел и привел на следующий день себе замену. По уставу его должно выбрать общее собрание. И не так, чтобы утверждать одного-единственного кандидата, а выбирать из нескольких кандидатур. Но на практике кандидат один и выбирает его не собрание, а члены правления.

Вы можете посмотреть на другие общества, где в жизни не сможете сместить местного председателя. Потому что очень выгодно работать председателем! А почему выгодно? Потому что нет контроля. Председатель делает закупки и сам себе отчитывается. А те, кто должен проверить его работу, все свои люди. Вы можете нанять жену бухгалтером, сына сторожем. Суммы ведь там значительные. Например, в «Железнодорожнике» 1 000 гаражей, бюджет - примерно 20 млн тенге в год. Это деньги, которые на дороге не валяются. Да, есть отчетное собрание. Но председатель может выйти к людям, быстро проговорить отчет, а люди ведь не всегда могут быстро проанализировать.

Я ведь не против, чтобы цены росли. Но пусть это будет обоснованный рост затрат. А в гаражном обществе получить такое обоснование очень тяжело.

У нас председателя выбирают на три года. Но это в корне неправильно! Потому что за три года он столько дел может наворотить. Нужно ограничить срок одним годом, а если председатель хорошо себя зарекомендовал, оставить его на посту.

- Наверняка многие члены общества скажут, что довольны работой председателя общества. Многие управляют обществами годами, не вызывая возмущения у владельцев гаражей или дач. Если есть свет и охрана, а большинство людей довольны, зачем тогда добиваться этой прозрачности и подотчетности?

- Когда я только вступил в общество «Железнодорожник», в 1980-х годах, я был молодой, здоровый и не задумывался ни над чем. Сказали заплатить, я и заплатил. Но тогда и взносы были копеечные. Сейчас за дачу я плачу 14 000 тенге в год. А там, помимо охраны и света, есть целая бригада слесарей, которые за трубами следят, есть электрики. То есть персонала на дачах больше. А за небольшой гараж я отдаю 20 000 тенге в год. Конечно, трат и в гаражном обществе много. Но я считаю, что бюджет сильно раздут и тратится без должного контроля.

Прийти и посмотреть

- Но и без вмешательства государственных органов есть возможности обратиться в суд или заказать госаудит. Почему вы не воспользуетесь этими инструментами?

- Я думаю, что моих усилий недостаточно. Председатели часто действуют через правление, где могут быть свои люди. Я, может, и пошел бы в суд, но нет у гаражных обществ единого устава. Поэтому его можно легко менять. И доказать что-либо в суде будет сложно. В нашем обществе, кстати, правление не избирается, а назначается. Поэтому судиться сложно. Я ходил в аудиторскую компанию, но это дорого - миллион тенге за проверку документов за год. Ну где мы такие деньги возьмем?

- То есть контроль со стороны госорганов - это единственный выход?

- Какой-то же контроль должен быть, чтобы председатели знали, что им с рук это не сойдет. Я хочу, чтобы власти обратили внимание на эту проблему с общественными объединениями. Президент объявил «Новый Казахстан», значит, что-то должно меняться. Власти, я считаю, вполне справятся с контролем над председателями. Кроме того, я бы предложил, чтобы кто-то из акимата приходил раз в год к нам на собрания, смотрел за порядком. А иначе эти собрания так и будут длиться 20 минут.

Я понимаю, что изменение Конституции - это сложный процесс. Но сделать первые шаги можно уже сейчас. Просто прийти на собрание и посмотреть. Ведь председатели боятся прозрачности. Как огня, боятся аудиторов. Потому что деньги в руках одного человека. Это тоталитарный режим в руках председателя и бухгалтера!

- Вы же, будучи сторожем, наверняка общаетесь с владельцами гаражей. Как они реагируют на ваши идеи?

- Они недовольны только суммой взносов, а остальное их мало волнует. Порядок всегда зависит от людей с гражданской позицией. Вот я и проявляю свою позицию. Я ведь немного прошу, просто хочу, чтобы власти помогли навести порядок в этой сфере. Гаражи - это тысячи людей, их семей, о них тоже нужно позаботиться.

Фото Георгия ГОВОРОВА