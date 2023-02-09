15 млрд тенге потратят на ремонт республиканских автодорог в Костанайской области в 2023 году. Текущие и будущие проекты обсудили в областном акимате на заседании коллегии по вопросам развития транспортной инфраструктуры.

Ремонт на трассе на с. Троебратное продолжат в этом году /Фото из архива "НГ"

В числе переходящих проектов филиала АО НК "КазАвтоЖол" - реконструкция трассы Карабутак-Костанай. В ПСД внесли изменения из-за удорожания дорожно-строительных материалов. Проект проходит согласование в Комитете автомобильных дорог МИИР РК. Но все же в этом году "КазАвтоЖол" планирует завершить этот участок и выделить на ремонт 5,5 млрд тенге.

Продолжат капитальный ремонт участка от с. Мюктиколь в Житикаринском районе до границы с Россией.

- Эта дорога имеет большое значение, - отметил директор филиала Андрей ГОРВАТ. - Она дает прямой выход через Оренбургскую область в сторону Москвы, обеспечивает объезд Уральских гор. К тому же после завершения ремонтных работ разгрузится транспортный поток через пункт пропуска "Кайрак".

На трассе "Жезказган-Петропавловск" отремонтируют участок протяженностью 38 км - от Аркалыка до границы с Акмолинской областью. Договор на 2,4 млрд тенге заключили с ТОО "Караганда жолдары".

- Подрядная организация установила АБЗ мощностью 130 т/час и ДСУ мощностью 200 т/час, - уточнил Горват. - Уже приступили к дроблению. В ТОО заготовили 15 тысяч куб. м щебня при плане 82 тысяч куб. м. Заготовку битума планируют начать с февраля этого года из Павлодарского нефтехимического завода.

Средний ремонт пройдет на участках автодорог "Денисовка-Комаровка" (от с. Тавриченка до с. Аршалы, стоимость проекта - 2,2 млрд тенге); Мамлютка-Костанай (1,3 млрд, тенге); два участка на трассе "Екатеринбург – Алматы" (первый - от с. Федоровка до с. Озерное за 2,5 млрд тенге; второй - от с. Севастопольское до границы с СКО за 1,7 млрд тенге).

В этом году запланировали разработку ряда ПСД на общую сумму 65 млн тенге. Для будущего ремонта автодороги "Жезказган-Петропавловск" (от Аркалыка до границы с Улытауской областью) нужно провести капитальный ремонт водопропускных труб.

- Трубы здесь более 50 лет без ремонта, - прокомментировал директор филиала.

Планируют и капитальный ремонт моста в районе с. Октябрьское. Там проходит автотрасса "Костанай-Аулиеколь-Сурган".

- Порядка 10 км моста в аварийном состоянии, - пояснил Горват, - Когда начнется паводок, здесь будет дежурство. В этом году уже приступим к работе.

Аким области Кумар Аксакалов поручил директору филиала "КазАвтоЖол" в первую очередь начать ремонт на участке Сарыколь - Дубинка, а также Узунколь - Троебратное, соединяющий Костанай и Петропавловск. В приоритете и участок Аркалык - Державинка, по нему уже есть договоренность в профильном министерстве, отметил аким.

- Эту дорогу надо в срочном порядке сделать, многие годы она находится в неудовлетворительном состоянии, - поставил акценты глава региона.