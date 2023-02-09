Пресс-конференцию, посвященную законопроекту о масс-медиа, провели 8 февраля в Казахстанском пресс-клубе в Астане члены рабочей группы при Министерстве информации и общественного развития РК. Они заявили, что на портале открытых НПА появился другой проект закона, который уже одобрен членами межведомственной комиссии и направлен в парламент.

В обращении журналистов и медиаэкспертов к президенту отмечается, что этот проект не был согласован с членами рабочей группы. Цитата из обращения:

- Самые принципиальные пункты текста касаются включения всех интернет-ресурсов в сферу действия закона, отсутствия срока исковой давности по делам о диффамации, чрезмерных полномочий силовых органов в отношении СМИ и журналистов в «особых условиях», требование согласования текстов с должностными лицами перед их опубликованием, отсутствия изменения в системе государственного финансирования СМИ, введения «учета» журналистов под предлогом выдачи пресс-карт и так далее. Подобные действия полностью дискредитируют работу общественности в попытках создать по-настоящему новый, прогрессивный закон, отвечающий реалиям времени и способствующий развитию медиа-сферы. Текст нового законопроекта не защищает права журналистов, а усиливает контроль государства над сферой медиа, что противоречит международным стандартам и тормозит развитие медиасферы в Казахстане.

На брифинге медиаэксперт ОО "KazMediaNetwork" Бактыгуль БУРБАЕВА отметила, что над поправками рабочая группа работала почти год.

- Мы работали не просто, чтобы журналистам дали какие-то плюшки. Мы хотели, чтобы журналистика в Казахстане стала более профессиональной и чтобы вернуть к ней полное доверие населения, - сказала Бурбаева. - Мы и так с вами прошли период, когда во время пандемии блогеры повлияли на доверие к журналистам. И теперь нам нужно возвращать доверие. Я вас всех призываю зайти на сайт "Открытые НПА", ознакомиться с каждым пунктом. Раньше было два закона: "О СМИ" и "О телерадиовещании". Теперь их решили соединить и среди 70 статей сделать все, чтобы зарегулировать журналистику. Новые пресс-карты будут узлом на шее журналистов. Непонятно, кто будет выдавать эти карты, и если ты вдруг что-то написал, что им не понравится, ты можешь быть лишен этой пресс-карты. Придется согласовывать каждый шаг. Во всем мире вопросы саморегулирования не относятся к сфере регулирования закона. Нужно разделить этику и закон!

Президент Международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз» Карлыгаш ДЖАМАНКУЛОВА пояснила, что законопроект "и так был бесконечно плох".

- Мы публично не говорили об этом, потому что была надежда на то, что в рабочем порядке мы сможем это исправить, - сказала Джаманкулова. - Но, к сожалению, у нас не прошло ни одного совещания по главам о радиовещании и этических вопросах. Проблема в том, что межведомственная комиссия, члены которых не озвучивают своих имен, создает очень узкий коридор, в который невозможно провести никаких изменений даже на уровне рабочей группы. Почему мы сегодня собрали брифинг? Поправки доступны к обсуждению до 16 февраля. Еще не поздно журналистам и гражданскому обществу, правительству обратить на это внимание и начать воспринимать послание президента (в котором Токаев призывает пересмотреть закон о СМИ с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы - "НГ") как руководство к действию.

Джаманкулова назвала действия межведомственной рабочей группы "саботажем поручений президента".

- Нам надо понять, что репрессии против СМИ начались еще в прошлом году, когда группа депутатов во главе с Айдосом Сарымом и Динарой Закиевой предлагали закон о кибербуллинге и защите детей от вредной информации, - высказался главный редактор Factcheck.kz Думан СМАКОВ. - Тогда уже мы понимали, что речь, скорее всего, идет о будущем суверенном интернете и суверенных масс-медиа. Ныняшняя ситуация, к сожалению, доказывает, учитывая прошлогодние инициативы и закон о масс-медиа, скорее всего, к осени будет закон о социальных платформах и блогерах, что мы катимся в сторону Туркменистана, Ирана и Северной Кореи.

- Давайте помнить, что свобода слова умирает первой из всех свобод, но ни одна из других свобод не выживает без свободы слова, - добавила Джаманкулова. - Поэтому, я думаю, не надо ждать, что нам это право дадут. Его нужно отстаивать! Если вопрос стоит о тактике, то мы ее придумаем. Но первый шаг - это обращение к президенту с просьбой взять ситуацию под свой контроль, отменить решение межведомственной комиссии и опубликовать имена тех людей, которые состоят в МВК и считают, что срок исковой давности должен быть вечным. Мы должны знать этих героев в лицо. Пусть будет больше прозрачности, от этого выиграет вся страна!