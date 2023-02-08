По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня, 9-11 февраля, на территории Костанайской области ожидается переменная облачность со снегопадами. В четверг ночью и утром на востоке области будет туман, днем на севере и западе ожидается низовая метель. В пятницу и субботу, 10-11 февраля, в зоне низовой метели окажутся запад, восток и север области.

Фото Сауле КУАНБЕК



- По области в четверг, ночью будет 19-24, на востоке 28 градусов ниже нуля, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ, - Днём термометры покажут -9...-14, на востоке -17°С. В пятницу ночью столбики термометров опустятся до -15...-20°С, на востоке -23°С. В ночь на субботу мороз немного ослабнет, будет -12...-17°С, на юге -20°С. Дневная температура в пятницу и субботу будет одинаковой: -5...-10°С, на юго-западе области -13°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -21...-23°С, днём -11...-13°С. В пятницу: ночью -17...-19°С, днём -6...-8°С. В субботу: ночью -15...-17°С, днём -8...-10°С.

В четверг ожидается северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с. В пятницу он поменяет направление на юго-западное, скорость ветра составит 15-20 м/с, временами 23 м/с. В субботу вновь вернётся северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, на юге, западе и востоке отдельные порывы могут достигать скорости 15-20 м/с.