87%, или 111 придорожных объектов из 137-ми, соответствуют стандарту. Об этом сообщили сегодня, 8 февраля, на заседании коллегии по вопросу развития автомобильных дорог и транспортной инфраструктуры в акимате Костанайской области.

Такой робот приглашает водителей заглянуть в придорожное кафе в Аулиеколе

Более того, регион занимает 3 место в Казахстане по придорожному сервису, заявил в своем докладе директор регионального филиала АО НК "КазАвтоЖол" Андрей Горват.

А вот еще одна заправка на въезде в с. Федоровка

- Честно сказать, я сомневаюсь, - обратился к докладчику аким области Кумар АКСАКАЛОВ. - Все же мы пользуемся и видим реальное состояние. Качество оставляет желать лучшего, мягко говоря. Как вы их проверяете и как они соответствуют? Не знаю...

В филиале "КазАвтоЖол" пообещали еще раз проверить. Глава региона попросил зафиксировать текущее состояние всех 111 объектов на фото и видео. Ближе к осени в акимате вернутся к рассмотрению этого вопроса.

В Telegram-канале "НГ" читатели выделили лишь несколько хороших мест придорожного сервиса

- Призываю руководителей улучшить состояние дел, - обратился к предпринимателям аким.

В частности, все туалеты на трассах должны быть внутри зданий.