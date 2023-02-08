Суд снизил сумму штрафа в 20 МРП на 30%. Решение по административному делу вынес Карабалыкский районный суд.

Напомним, ДТП произошло 30 января. 54-летняя женщина возвращалась из Челябинска и уснула за рулем, когда въехала в патрульную машину, припаркованную на стационарном посту "Рубеж" в Карабалыкском районе. В патрульной машине в это время никого не было.

В суде Г. вину признала полностью и ходатайствовала о наложении взыскания в виде штрафа. Представитель департамента полиции Костанайской области,признанный потерпевшей стороной, поддержал ходатайство.

- С учетом признания вины, раскаяния в содеянном правонарушении, а также ходатайств обеих сторон о наложении взыскания в виде штрафа суд подверг Г. взысканию в виде штрафа в размере 20 МРП, - сообщает пресс-служба суда. - На основании ст.829-11 ч.2 КоАП сумма штрафа снижена на 30%.

Итого, женщина должна выплатить штраф в размере 48 300 тенге. Постановление суда вступило в законную силу.