Почти 50 тыс тенге штрафа заплатит водитель, въехавшая в патрульную машину в Костанайской области
Суд снизил сумму штрафа в 20 МРП на 30%. Решение по административному делу вынес Карабалыкский районный суд.
Напомним, ДТП произошло 30 января. 54-летняя женщина возвращалась из Челябинска и уснула за рулем, когда въехала в патрульную машину, припаркованную на стационарном посту "Рубеж" в Карабалыкском районе. В патрульной машине в это время никого не было.
В суде Г. вину признала полностью и ходатайствовала о наложении взыскания в виде штрафа. Представитель департамента полиции Костанайской области,признанный потерпевшей стороной, поддержал ходатайство.
- С учетом признания вины, раскаяния в содеянном правонарушении, а также ходатайств обеих сторон о наложении взыскания в виде штрафа суд подверг Г. взысканию в виде штрафа в размере 20 МРП, - сообщает пресс-служба суда. - На основании ст.829-11 ч.2 КоАП сумма штрафа снижена на 30%.
Итого, женщина должна выплатить штраф в размере 48 300 тенге. Постановление суда вступило в законную силу.
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