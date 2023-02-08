85% автомобильных дорог областного и районного значений в Костанайском регионе - в хорошем и удовлетворительном состоянии, сообщили сегодня в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Фото из архива "НГ"



В управлении уточнили для "НГ", что для определения данного показателя весной и осенью обследуется дорожное покрытие, соответствует ли его текущее состояние заявленной технической категории. Так в регионе автодорог областного значения III категории насчитывается 1 981 км, IV - 87 км (Мендыкаринский район, объездной участок около г. Рудного), V - 161 км (Джангельдинский район). Кстати, область со своими 85% "хороших" и "удовлетворительных" автодорог держит 9-ю позицию в республике по данным индикаторам.

Тем временем, в прошлом году в регионе отремонтировали 256 км автодорог местного значения, или 36 участков, и 250 км улиц населенных пунктов. Для этого выделили из республиканского бюджета 9,9 млрд тенге, местного бюджета - 11,9 млрд тенге.