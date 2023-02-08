Всего отремонтируют 461 км автодорог местного значения, в том числе 230 км областного значения, а также 261 км улиц населенных пунктов. В бюджет автодорожной отрасли региона в 2023 году вошли 500 млн тенге из республиканского бюджета и 36,8 млрд тенге из местных.

Фото из архива "НГ"

О планах сегодня, 8 февраля, говорили на совещании в областной акимате. В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог выделили несколько проектов.

ТОО "АБЗ плюс" завершит реконструкцию участка дороги областного значения "Айет – Варваринское - граница области" с выходом на Российскую Федерацию. Срок окончания работ - ноябрь. После ремонта участок будет доведен до III технической категории. На завершение проекта в 2023 году выделили 343,9 млн тенге.

В ноябре должны завершить и капитальный ремонт участка дороги областного значения Сарыколь – Большие Дубравы протяженностью 2 км, который считается проблемным.

Фото Сауле КУАНБЕК

- Вдоль автодороги по обеим сторонам образовался водоем, вследствие чего грунт дорожного тела был переувлажнен, образовались пучины, асфальтовое покрытие было полностью разрушено, - пояснил руководитель управления Олжас НУРГАЛИЕВ. - ТОО "ВАН" провело работу по устройству водопропускных труб и отжимных берм, а также путем отсыпки грунта было поднято дорожное тело объекта.

Эта же подрядная организация работает на дороге областного значения Аулиеколь-Жалдама длиной 257 км. Здесь проводят средний ремонт с 2020 года. Остался участок в 50 км. На его ремонт выделили 429 млн тенге.

- С целью устранения проблемных участков автодорог с высокой интенсивностью движения управлением разрабатываются ПСД на реконструкцию двух участков автодорог областного значения Рудный-Качар-Федоровка (51-53 км) и Узунколь-Сарыколь (0-10 км), - отметил Нургалиев. - Также ведется подготовка по разработке ПСД незаконченной реконструкции участка автодороги областного значения Узунколь-Сарыколь, от 20,3 км до 35,3 км, реализация которого была приостановлена в 2019 году в связи с возбуждением уголовного дела в отношении подрядной организации. Все вышеперечисленные проекты после получения положительного заключения госэкспертизы планируется реализовать в рамках программы «Развитие транспортной инфраструктуры» за счет средств республиканского бюджета.