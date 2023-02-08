В Атырау проходят игры очередного розыгрыша Кубка Республики Казахстан по баскетболу среди мужских команд.

К кольцу «Ирбиса Алматы» прорывается Рустам Валиев, набравший в матче 20 очков / Фото vk.com/bctobol

В турнире, проходящем под эгидой Национальной федерацией баскетбола РК, участвуют шесть команд - это выступающие в Национальной лиге клубы «Астана», «Актобе», действующий обладатель почетного трофея «Барсы Атырау», «Ирбис Алматы» и «Тобол», а также представитель Высшей лиги клуб «Алматинский легион». В составах команд в розыгрыше Кубка РК не имеют права выступать легионеры.

Турнир проводится в два этапа, на первом команды разбиты на две группы, в которых проводят однокруговой турнир. «Тобол» попал в группу «А», где его соперниками стали «Астана» и «Ирбис Алматы».

В стартовом поединке костанайские баскетболисты встретились с клубом из южной столицы. Судьба этого поединка решилась практически в первой четверти, первая половина которой прошла в равной борьбе. А после того, как счет в матче в пятый раз стал равным - 15:15, алматинский клуб за две минуты совершил семиочковый рывок и постепенно стал наращивать свое преимущество. Отставание «Тобола» к концу первого игрового отрезка составило 12 очков - 19:31.

Три следующие четверти в свой актив записали костанайцы, уступавшие за 20 секунд до конца встречи всего одно очко. Однако финальная сирена все же зафиксировала поражение «Тобола» со счетом 83:85 (19:31, 15:13, 24:21, 25:20).

Самым результативным в составе «Тобола» в этом матче стал Рустам Валиев, набравший 20 очков. На счету Антона Быкова дабл-дабл с 17 набранными очками и 11 совершенными подборами. Также 17 очков в активе и у Павла Ильина. Шаим Куанов набрал 12 очков, Аскар Ахметжан - 9 и Адильбек Битенов - 8. Принявший в этой встрече участие ветеран костанайского баскетбола, экс-капитан и экс-наставник «Тобола» 45-летний Александр Дербуш совершил 2 подбора и сделал одну результативную передачу.

Штрафные броски в корзину «Астаны» пробивает лучший бомбардир «Тобола» Антон Быков / Фото vk.com/bctobol

Очень активно начали костанайские баскетболисты матч с «Астаной» и находились в роли лидера до середины первой четверти - 10:9. Столько же очков «Тобол» еще набрал до конца десятиминутки, а вот его соперник был в полтора раза результативней и перевел костанайский клуб в статус догоняющего - 20:24.

Во второй четверти отставание «Тобола» выросло до двузначной цифры, и на перерыв команды ушли при счете 37:49.

Еще на шесть очков увеличился разрыв в счете в третьем игровом отрезке, и победа в заключительной четверти с разницей в четыре очка уже не смогла спасти «Тобол» от второго поражения на групповом этапе - 76:90 (20:24, 17:25, 14:20, 25:21).

Очередной дабл-дабл на свой счет записал Антон Быков, на счету которого в этом матче 29 очков и 11 подборов. Шаим Куанов принес в копилку команды 14 очков, а по 9 очков - Аскар Ахметжан и Адильбек Битенов. Рустам Валиев набрал 6 очков, Михаил Мудрагеля - 5 и Павел Ильин - 4.

Теперь костанайскому клубу предстоит в розыгрыше Кубка РК двухматчевое противостояние за пятое место с командой, занявшей третье место в другой группе. А в группе «В» также сыграны два матча. В первом поединке «Актобе» переиграл «Алматинский легион» со счетом 91:77, а во втором - действующий обладатель Кубка БК «Барсы Атырау» нанес поражение актобинскому клубу с минимальной разницей - 69:68.

Сегодня после матчей «Ирбис Алматы» - «Астана» и «Алматинский легион» - «Барсы Атырау» определятся составы полуфинальных пар и соперник костанайского клуба на втором этапе розыгрыша Кубка РК.

«Тобол» проведет свои очередные кубковые матчи 10 и 11 февраля.