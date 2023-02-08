Министерство просвещения разработало Комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечения их прав и благополучия на 2023-2025 годы, сообщает Zakon.kz.

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Цель документа – создание системы по обеспечению безопасности детей, оказанию своевременной квалифицированной помощи, а также принятия комплекса мер по предупреждению насилия в отношении детей.

В частности, предлагается ввести уголовную ответственность родителей, скрывающих факты совершения насилия в отношении детей, а также проводить анализ системы расследования преступлений в отношении несовершеннолетних.

Также планируется разработать методические рекомендации по реабилитации несовершеннолетних жертв и свидетелей насилия.

Предлагается создать республиканскую базу данных несовершеннолетних из "группы риска", проживающих в неблагополучных семьях, а также находящихся в трудной жизненной ситуации в отношении детей в рамках цифровой карты семьи:

проживающих с лицами, ранее судимыми за насильственные преступления;

жертв преступлений, посягающих на их здоровье, жизнь и половую неприкосновенность;

ставших жертвами торговли несовершеннолетними и незаконно похищенных или перемещенных за пределы страны;

подвергшихся бытовому насилию, жестокому обращению со стороны родителей или лиц, их заменяющих, опекунов и других родственников;

совершивших попытку суицида;

имеющих беременность либо у которых была прервана беременность;

состоящих на профилактическом учете вследствие совершения правонарушений, а также систематического занятия попрошайничеством, бродяжничеством;

имеющих системные пропуски занятий без уважительных причин;

имеющих игровую зависимость (лудомания).

Кроме того, планируется анализировать возрастные ограничения при посещении несовершеннолетними кинотеатров, работать над профилактикой выпадения детей из окон многоэтажек, запретить высаживать детей без билета из общественного транспорта, а также разработать единый алгоритм реагирования государственных органов на случаи нарушений прав несовершеннолетних.

Как ожидается, реализация плана позволит:

повысить эффективность межведомственного взаимодействия государственных органов в сфере защиты прав детей;

снизить количество преступлений в отношении детей, в том числе против их половой неприкосновенности;

снизить количество суицидов и их попытки среди несовершеннолетних;

увеличить количество детей, охваченных дополнительным образованием во внеурочное время;

снизить количество смертей и травматизации детей в результате чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий и других несчастных случаях.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 21 февраля.