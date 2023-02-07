ДТП произошло сегодня, 7 февраля, на 470 км трассы Костанай-Карабутак, на выезде из станции Тобол в Рудный, не доезжая до моста через Аят.

Фото предоставлено пресс-службой ДП

Фото очевидцев

Как сообщили в департаменте полиции Костанайской области, водитель автомашины "JАС s3", не убедившись в безопасности маневра обгона, выехала на полосу встречного движения и совершила лобовое столкновение с большегрузом.

Фото очевидцев

В областном управлении здравоохранения сообщили, что до приезда скорой помощи сотрудники полиции извлекли из машины три тела: женщины, мальчика и девочки. Смерть наступила до приезда скорой помощи. Водитель большегруза не пострадал.

Фото очевидцев

По информации департамента полиции, женщине было 33 года, детям по 9 лет. Проводится следствие.

Полиция обращается к водителям с просьбой моблюдать ПДД.