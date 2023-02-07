Женщина и двое детей погибли при столкновении легковой и грузовой машин в Костанайской области
ДТП произошло сегодня, 7 февраля, на 470 км трассы Костанай-Карабутак, на выезде из станции Тобол в Рудный, не доезжая до моста через Аят.
Фото предоставлено пресс-службой ДП
Фото очевидцев
Как сообщили в департаменте полиции Костанайской области, водитель автомашины "JАС s3", не убедившись в безопасности маневра обгона, выехала на полосу встречного движения и совершила лобовое столкновение с большегрузом.
Фото очевидцев
В областном управлении здравоохранения сообщили, что до приезда скорой помощи сотрудники полиции извлекли из машины три тела: женщины, мальчика и девочки. Смерть наступила до приезда скорой помощи. Водитель большегруза не пострадал.
Фото очевидцев
По информации департамента полиции, женщине было 33 года, детям по 9 лет. Проводится следствие.
Полиция обращается к водителям с просьбой моблюдать ПДД.
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