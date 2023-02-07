Максимально быстро подготовить ПСД для ремонта теплотрасс намерены власти области. Такое задание получили главы регионов сегодня, 7 февраля, на совещании в областном акимате по вопросам коммунальной инфраструктуры.

Фото из архива "НГ"

Из 810 км теплотрасс в Костанайской области изношены 57%. Самый малый уровень износа в Лисаковске — 41% теплосетей протяженностью 112 км, самый высокий в Аркалыке - 87%, где, правда, теплотрасс значительно меньше 34,7 км. В областном центре - 63%. Износ сетей в Рудном, где в январе произошло две подряд крупные аварии, оставивших без тепла десятки многоэтажек и частных домов, - 67%. Аким области Кумар АКСАКАЛОВ, на дня назначивший и.о. акима Рудного Виктора ИОНЕНКО, спросил, разобрался ли тот уже в ситуации, как намерен действовать.

- Разбираемся, - ответил Ионенко, - направили в минфин подготовленные ранее документы на 11,4 млрд тенге по проектам реконструкции, но пока министерство сумму не поддерживает... Будем стараться, чтобы поддержало. Кроме того, будем ремонтировать сами за счет средств по линии ЧС два участка по улицам Горняков и Ленина. Обсчитываем последние цифры.

- Увеличивайте сумму на проектирование, ваша задача максимально подготовить ПСД, чтобы потом время не терять. Касается всех акимов городов, - сказал Аксакалов.

По итогам 2022 года, говорилось на совещании, в области было реконструировано всего 19 км теплотрасс, продолжающися проекты по ремонтам поправят в этом году ситуацию с еще 4 км.

В январе управление энергетики направило в республику документы в надежде, что они будут одобрены в ходе уточнения республиканского бюджета, речь о 9 проектах на 17,1 млрд тенге. Дополнительно в текущем году планируется получение государственной экспертизы на 12 проектов стоимостью 16,8 млрд тенге. Они позволят реконструировать около 41 км сетей в 2024 году. Аким области рекомендовал количество проектов.