В январе этот овощ подорожал для жителей области в среднем на 25%. Он входит в перечень социально значимых продуктов, поэтому цену на него должны были удерживать интервенциями. Это и прокомментировал сегодня, 7 февраля, аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ.

- Раз на 25% подорожал, значит, не очень эффективно реагирует стабфонд, - сказал глава региона на совещании.

Речь, конечно, шла и о других продовольственных товарах. Уже с начала года зафиксирован рост цен по пяти продуктам из списка социально значимых: кроме лука, на 9% подорожала капуста, на 4,2% - молоко, на 3,3% - рожки, на 1,3% - рис. А вообще, по данным управления сельского хозяйства, с 2020 года продукты 7 наименований из перечня СЗПП подорожали в среднем почти на 50%, а сахар - чуть не на 100%.

- Мясо кур подорожало на 44%, картофель - на 45,7%, яйцо - на 46%, морковь - на 47,4%, масло подсолнечное - на 49,8%, лук - на 51,3%, гречка - на 53,8%, сахар - на 91,7%, - перечислил руководитель облсельхозуправления Тимур БИСИМБАЕВ.

По его словам, за указанное время в 2,5 раза увеличились объемы реализации продукции из стабфонда. Если в 2020 году было выбрано 4 082 т продукции, то в 2022 году - 10 469 тонн. Объемы реализации курятины, например, выросли в 9 раз, сахара - в 5 раз, рожек - в 4,5 раза, картофеля и моркови - в 4 раза, муки, капусты, риса - в два раза. Правда, города и районы проявляют разную активность в работе со стабфондом.

Слабее всех она в Костанайском и Амангельдинском районах, Аркалыке и Рудном.

В стабфонде, сказал Бисимбаев, сформированы запасы 13 видов продуктов в объеме 17 000 т на 2,7 млрд тенге, СПК проводит интервенции по 12, по оборотной схеме 5 производителям выданы займы на 1,7 млрд тенге, Коксускому сахарному заводу выплачены 1,1 млрд тенге за поставку 2 400 т сахара. По овощам - подписаны контракты на поставку в фонд 5 200 т картофеля, почти 2 000 т моркови, 1 389 т капусты, 500 т лука

То есть лук есть, интервенции проводятся, а цена на четверть повысилась, отметил аким области. Повторил, что необходимо повышать уровень самообеспечения продуктами питания, в том числе овощами, ведь на 100% покрываем свои потребности лишь по картофелю.

- Деятельности стабфонда имеет плюсы и минусы, - отметил Аксакалов, - у населения есть вопросы, почему фонд не так оперативно, как хотелось бы, реагирует на рост цен на те или иные товары. По луку нужно было больше интервенций провести, наверно... Всем известны проблемы с сахаром в прошлом году, когда был выявлен факт перекупа. Нельзя допускать, чтобы продукция стабфонда оказывалась в магазинах по совсем другим ценам. Контроль должен быть.

Аким поручил своему заместителю Ерлану Спанову проанализировать эффективность работы стабилизационного фонда за прошлый год, дать предложения по совершенствованию механизмов работы.

Фото Галины КАТКОВОЙ