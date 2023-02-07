Видео инцидента опубликовали в Instagram 4 февраля. В комментарии сообщается, что на углу ул. Баймагамбетова и пр. Аль-Фараби в Костанае неизвестный бежал за подростком, закрыв лицо балаклавой, причем в руке он держал нож.

Позже в пресс-службе ДП Костанайской области сообщили: подросток не подтвердил информацию о том, что его преследователь был с ножом, не видно этого и на видеокадрах, изъятых с расположенных рядом камер наблюдения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета|Новости| Костанай (@ng.kz_)

Сегодня, 7 февраля, в полиции сообщили, что установили личность гнавшегося за подростком. Им оказался 16-летний юноша, который также заявил, что ножа у него не было.

- По словам несовершеннолетнего, между ними произошел словесный конфликт по малозначительному поводу, - пояснили в пресс-службе ДП. - Несовершеннолетние обменялись нецензурными выражениями в отношении друг друга. Затем один из них начал убегать, второй догонять.

Мать второго подростка заявила "НГ" - ее сын начал убегать после того, как осознал угрозу жизни и здоровью.

- Я считаю, что это вполне адекватная реакция, - говорит Жанылсын. - Мой сын физически развит, однако на конфликт сам не пойдет никогда. Сейчас он точно не уверен, что у того был нож, но убежден, что видел в его руке металлический предмет. Это и подтвердила проходящая мимо женщина, она и еще один мужчина (мы, к сожалению, не знаем его) задержали на время хулигана. Благодаря их неравнодушию моему сыну удалось убежать.

По словам Жанылсын, женщина сообщила, что хотела снять с парня балаклаву, но не стала, так как опасалась его реакции, а также утверждает, что тот держал в кармане некий предмет.

В полиции провели профилактическую беседу со всеми участниками инцидента и их родителями. Конфликт исчерпан, сообщили в ДП.

Однако мать настаивает, чтобы преследователя ее сына, либо его родителей привлекли к ответственности.

- Сегодня в ювенальной полиции я написала заявление. По раннему нашему обращению полиция стала принимать активные действия только после публикации в вашем Instagram, - отмечает Жанылсын. - Я не уверена, что это тот самый подросток. Вот как полицейские установили личность? Видно ли по видеозаписям, как тот снимает балаклаву?.. Знаете, я за безопасность всех детей в нашем городе. В такое время живем, это ненормально, когда за тобой бегут и угрожают твоему здоровью и жизни.