Пять региональных президентских резиденций - в Костанае, Актау, Таразе, Атырау и Актобе - отдадут на нужды детей, такое поручение дал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Информацию в своем телеграмм-канале распространил политолог Ербол Едилов.

Фото из архива "НГ"

В сообщении говорится, что резиденции должны быть отданы под детские сады, оздоровительные центры либо другие объекты, но только для детей.

В начале 2023 года "НГ" спрашивала акима Костанайской области Кумара Аксакалова, будет ли он жить в резиденции площадью почти 20 гектаров, которую занимал его предшественник Архимед Мухамбетов. В том же официальном запросе мы интересовались: не лучше ли обе резиденции - предназначенную для акима области и построенную для проживания президента страны во время редких визитов в Костанай - отдать под социальные объекты?

Кумар Аксакалов через руководителя своего аппарата Марата Сандыбаева тогда ответил, что в резиденции акима области жить не будет, а вопрос об использовании президентской резиденции - на стадии обсуждения. С кем обсуждается и на какой именно стадии, не уточнил.

О костанайской резиденции президента, расположенной рядом с поселком Алтынсарино (Альжанка), "НГ" подробно писала в октябре 2018 года. И не просто писала. Тогда мы сняли резиденцию во всей красе с квадрокоптера и выяснили, что в ней есть четыре красивых домика с зелеными крышами, две юрты, фонтан, восьмиугольная деревянная беседка прямо на воде, от которой идет 5-метровый пирс...

Пять лет назад нам сообщали, что называть эти постройки резиденцией неправильно, официально они называются "объект коммунальной собственности, который числится на балансе отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайского района". Содержание этого объекта обходилось в сумму более 30 млн тенге в год, предназначалась она для визитов президента и "гостей региона". Однако информация о том, как часто за последние три года в "объекте" останавливались президент и другие высокие гости, оказалась под грифом секретно.

Как видим, сейчас "объект" назвали "региональной резиденцией главы государства". Жана Казахстан?

Под какой именно детский объект отдадут резиденцию президента площадью 1,9 га, "НГ" уточнит в очередном официальном запросе Кумару Аксакалову. И попытается выяснить, что будет с резиденцией акима области, если Аксакалов жить в ней не планирует.