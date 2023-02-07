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"Рыцарский замок" горел в Костанае - ДЧС прокомментировал пожар в развлекательном заведении

Сауле КУАНБЕК

7 февраля 2023, 10:52 |  Происшествия

В ночь с 6 на 7 февраля наши подписчики сообщили, что горит здание бывшего ресторана "Рыцарский замок" по ул. Козыбаева. Сейчас здесь располагается караоке-бар "Jon Snow".


Как сообщили "НГ" в пресс-службе ДЧС, пожар ликвидировали к двум часам ночи. Посетителей в это время не было, жертв и пострадавших нет.


- В двухэтажном здании горела деревянная отделка стен и потолочное перекрытие второго этажа на общей площади 290 кв. м. Причина пожара устанавливается, - уточнили в пресс-службе ДЧС.