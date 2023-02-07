Свыше двух миллионов тенге выманил у жительницы Костанайской области "жених из Англии", передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото:elements.envato.com

В отдел полиции Карабалыкского района с заявлением обратилась 60-летняя местная жительница. В прошлом году через мессенджер WhatsApp она познакомилась с якобы англичанином. Одинокая женщина поверила сообщениям мужчины и начала переписку. Мошенник воспользовался этим и в один из дней сообщил, что хочет сделать ей подарок в честь прошедшего дня рождения, в качестве подтверждения он отправил фото ее подарка, где были изображены золотая цепочка, браслет, женская сумка, босоножки и денежные средства.

В октябре мужчина сказал, что с ней свяжется его агент по поводу посылки. После этого ей с незнакомого номера пришло сообщение, что, прежде чем получить посылку, необходимо оплатить 250 тысяч тенге, позже ей отправили реквизиты одного из банков. Женщина, поверив мошенникам, оформила денежный кредит и отправила деньги по указанным реквизитам.

Через два дня ей снова написал псевдоагент, сообщив о том, что посылка задерживается на почте в Алматы, так как в ней содержится большая сумма денег. Чтобы получить посылку, ей необходимо было заплатить еще один миллион тенге. Женщина оформила еще один кредит. Мошенники, воспользовавшись доверием потерпевшей, сказали, что присланные ей из Англии деньги в конвертации на казахстанскую валюту составляют 28 миллионов тенге, для их получения ей необходимо внести еще один миллион тенге. Позже мошенники уговорили ее оформить еще один кредит в 100 тысяч тенге.

Все это время "англичанин" уверял, что закроет кредиты по приезде. После того как женщина отказалась брать очередной кредит в размере 500 тысяч тенге, "жених" перестал ей писать.

Как рассказал начальник ОП Карабалыкского района Багытбек Дисюков, в ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что кодировка данных абонентов, согласно сведениям интернет-ресурсов, принадлежит иностранному абоненту.

"По данному факту подготовлены запросы для установления принадлежности счетов банков. По имеющимся абонентским номерам подготовлены запросы в ПСМ МВД РК на установление местонахождения подозреваемого", - добавил Дисюков.