Мониторинг показал: 16 из 108 мемориальных досок в Костанае находятся в неудовлетворительном состоянии. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщила руководитель отдела культуры Айсулу АУБАКИРОВА.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- Надписи не читаемы, требуется замена, - пояснила она. - В некоторых случаях на одно событие или одному человеку установлены две мемориальные доски. Есть мемориальные доски, которые морально устарели или не имеют смыслового значения. Например, мемориальная доска о первом съезде Советов рабочих, крестьянских и киргизских депутатов Кустанайского уезда в 1918 году. Или доска о переименовании улицы 19 Августа в ул. Бородина. Такая же ситуация с мемориальной доской об улице Тарана.

Аубакирова отметила, что 12 мемориальных досок исчезли. Кто, когда и по какой причине демонтировал их, "установить не удалось".

- Такая ситуация сложилась из-за того, что содержание, замена и уничтожение мемориальных досок не регламентируется никакими нормативно-правовыми документами, - подчеркнула руководитель отдела культуры. - Обращения по ремонту и замене всегда приходят в наш отдел.

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ уточнил - действительно ли нет никакого закона о мемориальных досках.

- Есть только правила установки мемориальных досок. Этим занимается управление культуры, а мы только инспектируем их, - ответила Аубакирова. - Дальше они остаются в подвешенном состоянии. Мы обращались и на коллегии управления культуры поднимали этот вопрос. Они должны были написать ходатайство в министерство культуры.

- Здесь больше нас касается, потому что в городе все это. В районах вряд ли, там максимум 2-3 доски, - отреагировал Жундубаев. - У нас каждый год есть запросы в ономастическую комиссию. Надо разобраться. Давайте с министерством отрабатывать и приводить их в порядок.