Как выбрать актуальный браслет Pandora в 2023 году
Зачастую каталог Pandora пополняется новинками летом и зимой. Иногда выход коллекции совпадает с международными праздниками. Как не запутаться в разнообразии ювелирных изделий и выбрать актуальную модель в 2023 году, читайте в статье.
Виды браслетов Pandora
Браслеты Pandora отличаются изысканным дизайном, который довершают вручную. Оснащаются надежной застежкой. Классифицируются в зависимости от материала, типа конструкции, коллекции.
Материал: от металла до кожи
База — модульный браслет Пандора (серебро) с бусинами. Также изготавливают из золота, экологичных сплавов с покрытием драгоценными металлами, кожи, текстиля. Инструмент для реализации творческого потенциала. Дополняется шармами, подвесками.
Конструкция: от мягких до жестких
К мягким относится цепочный браслет. Классика — браслет из коллекции Pandora Moments, который изящно свисает с руки. В той же категории — модель с регулируемой застежкой (слейв), широкий браслет Pandora Reflexions, классика с плетением Змейка (Snake).
Жесткий браслет-бэнгл носят на голую руку или поверх рукавов. Конструкция литая или разъемная.
Многоплановость коллекций
Ассортимент разделяют на внутренние коллекции и коллаборации с мировыми брендами. Особенности:
-
Pandora Moments. Классика со змеевидным типом плетения. Разнятся застежкой. Украшаются шармами.
-
Pandora Timeless. Драгоценности со сверкающими камнями. Дополнение к вечерним образам.
-
Pandora Signature. Вечный минимализм. Среди позиций: жесткий браслет с камнями, разъемный бэнгл, мягкий браслет с бусинами.
-
Pandora ME. Коллекция, которая вышла в 2021 году. Браслет состоит из одинаковых по размеру съемных звеньев. Декоративным элементом выступает само звено.
Актуальный браслет Pandora в 2023 году
Пополните ювелирную шкатулку браслетами, которые соответствуют модным трендам. Например:
-
Браслет-основа, дополненный символом 2023 года. Шарм-подвеска «Лис и кролик», «Милый кролик», выполненный из сплава с покрытием 14К розовым золотом, шарм «Кролик Нини» — прекрасное дополнение к базовому аксессуару.
-
Браслет из коллекции Pandora ME. Хит 2023 года — массивная металлическая цепь. Носится не только на шее, но и на руках.
-
Теннисный браслет. Классика, которую ввела в моду Крис Эверт. Присмотритесь к модели «Сверкающий Ореол». Самостоятельный композиционный элемент, который не нуждается в дополнении.
-
Браслет с изысканной застежкой. На пике популярности флористическая тематика. Соответствует запросу браслет-цепочка «Лепестки розы».
-
Кожаный браслет. База для создания многослойной ювелирной композиции. Остановитесь на темных оттенках.
Браслет Pandora — стильный и элегантный аксессуар. Экспериментируйте с плетениями. Дополняйте шармами и создавайте личную историю на каждый случай.
На правах рекламы
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.