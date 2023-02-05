Зачастую каталог Pandora пополняется новинками летом и зимой. Иногда выход коллекции совпадает с международными праздниками. Как не запутаться в разнообразии ювелирных изделий и выбрать актуальную модель в 2023 году, читайте в статье.

Виды браслетов Pandora

Браслеты Pandora отличаются изысканным дизайном, который довершают вручную. Оснащаются надежной застежкой. Классифицируются в зависимости от материала, типа конструкции, коллекции.

Материал: от металла до кожи

База — модульный браслет Пандора (серебро) с бусинами. Также изготавливают из золота, экологичных сплавов с покрытием драгоценными металлами, кожи, текстиля. Инструмент для реализации творческого потенциала. Дополняется шармами, подвесками.

Конструкция: от мягких до жестких

К мягким относится цепочный браслет. Классика — браслет из коллекции Pandora Moments, который изящно свисает с руки. В той же категории — модель с регулируемой застежкой (слейв), широкий браслет Pandora Reflexions, классика с плетением Змейка (Snake).

Жесткий браслет-бэнгл носят на голую руку или поверх рукавов. Конструкция литая или разъемная.

Многоплановость коллекций

Ассортимент разделяют на внутренние коллекции и коллаборации с мировыми брендами. Особенности:

Pandora Moments. Классика со змеевидным типом плетения. Разнятся застежкой. Украшаются шармами. Pandora Timeless. Драгоценности со сверкающими камнями. Дополнение к вечерним образам. Pandora Signature. Вечный минимализм. Среди позиций: жесткий браслет с камнями, разъемный бэнгл, мягкий браслет с бусинами. Pandora ME. Коллекция, которая вышла в 2021 году. Браслет состоит из одинаковых по размеру съемных звеньев. Декоративным элементом выступает само звено.

Актуальный браслет Pandora в 2023 году

Пополните ювелирную шкатулку браслетами, которые соответствуют модным трендам. Например:

Браслет-основа, дополненный символом 2023 года. Шарм-подвеска «‎Лис и кролик», «‎Милый кролик», выполненный из сплава с покрытием 14К розовым золотом, шарм «Кролик Нини»‎‎‎ — прекрасное дополнение к базовому аксессуару. Браслет из коллекции Pandora ME. Хит 2023 года — массивная металлическая цепь. Носится не только на шее, но и на руках. Теннисный браслет. Классика, которую ввела в моду Крис Эверт. Присмотритесь к модели «‎Сверкающий Ореол». Самостоятельный композиционный элемент, который не нуждается в дополнении. Браслет с изысканной застежкой. На пике популярности флористическая тематика. Соответствует запросу браслет-цепочка ‎«Лепестки розы». Кожаный браслет. База для создания многослойной ювелирной композиции. Остановитесь на темных оттенках.‎

Браслет Pandora — стильный и элегантный аксессуар. Экспериментируйте с плетениями. Дополняйте шармами и создавайте личную историю на каждый случай.

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