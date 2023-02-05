В состав бригад включили парамедика. Моногорода смогут создавать свои станции скорой помощи, передает Informburo.kz.

Фото из архива "НГ"

Министерство здравоохранения внесло изменения в приказ ведомства "Об утверждении правил оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации" для улучшения качества и доступности экстренной медицинской помощи населению, сообщает пресс-служба ведомства.

Что изменится:

В состав бригады скорой помощи включили парамедика – это специалист, прошедший курс профессиональной подготовки по оказанию первой помощи, который может выполнять дополнительную функцию по оказанию первой помощи и участвовать в работе бригад скорой медицинской помощи по обслуживанию вызовов.

В моногородах с численностью населения от 100 000 человек по усмотрению местных исполнительных органов можно организовать самостоятельные станции скорой медицинской помощи.

Количество врачебных бригад составляет не менее 25% от общего количество бригад, в состав в которых входят специализированные (врачебные) бригады интенсивной терапии, в том числе для обслуживания детского населения, бригады кардиологического и педиатрического профиля.

Станциям скорой помощи предоставят доступ к медицинским информационным системам, что будет обеспечивать интеграцию в оказании медицинской помощи для координирующей организации.

Для обслуживания вызовов в сельских населённых пунктах диспетчеры районных подстанций могут привлекать специалистов, а также санитарный автотранспорт ближайших медицинских организаций.

По решению местных исполнительных органов в населённых пунктах функции скорой медицинской помощи передаются через договор соисполнения.

Эти нововведения позволят улучшить качество и доступность оказания экстренной медицинской помощи службы скорой помощи населению страны, указали в Минздраве.

Сегодня в стране функционируют порядка 1500 бригад скорой медицинской помощи, 18 % из которых – это специализированные врачебные бригады. Анализ показал, что наиболее часто поступают вызовы, связанные с болезнями системы кровообращения и заболеваниями у детей.

Станции скорой помощи оснащаются бригадами из расчёта одна бригада на 10 тысяч и менее населения, а отделения СМП в организациях первичной медико-санитарной помощи – из расчёта одна бригада на 35 тысяч и менее с учётом обращаемости населения.