Глава Миннацэкономики призвал взвешенно подходить к каждой заявке субъектов естественных монополий на повышение тарифов, передает Informburo.kz.

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Глава Министерства национальной экономики Алибек Куантыров заявил, что при реализации новой тарифной политики должна учитываться социально-экономическая ситуация в каждом регионе, сообщает пресс-служба ведомства.

"Монополисты зачастую видят решение своих проблем только в повышении тарифов. Однако повышенные тарифы не гарантируют и не позволят одномоментно снизить износ сетей и улучшить качество электро-, тепло- и водоснабжения. Социальное самочувствие граждан должно быть на первом месте. Мы прекрасно понимаем, что любое повышение тарифов бьёт по карману простых граждан. Поэтому всю эту работу мы должны проводить точечно, взвешенно подходить к каждой заявке субъектов естественных монополий. Тарифы должны быть справедливыми и комфортными и при этом учитывать потребности отрасли", – пояснил министр.

Куантыров высказался на заседании коллегии Комитета по регулированию естественных монополий, где подвели итоги работы за 2022 год и обозначили задачи на 2023 год.

Председатель Комитета Асан Дарбаев рассказал, что за счёт принятых мер по сдерживанию роста тарифов в прошлом году среднее повышение на регулируемые коммунальные услуги составило всего лишь 2,2%.

"В результате введённого в начале 2022 года моратория, перевода закупок субъектов естественных монополий в электронный формат и внесённых изменений в законодательство население сэкономило 3,2 млрд тенге", – уточнил он.

В 2022 году по итогам рассмотрения более 2000 отчётов монополистов об исполнении тарифных смет и инвестиционных программ по стране снизили тарифы на регулируемые услуги на сумму 14,1 млрд тенге.

Также Асан Дарбаев рассказал о планах КРЕМ по реализации концепции "Тариф в обмен на инвестиции".

"В рамках новой тарифной политики планируется снизить износ сетей ЖКХ на 20 процентных пункта к 2029 году, повысить заработную плату производственному персоналу коммунальных предприятий, а также усилить контроль и ответственность субъектов естественных монополий через систему управления рисками", – уточнил глава Комитета.

По его словам, эти меры позволят сократить количество аварий и отключений, снизить потери, что впоследствии улучшит качество и надёжность предоставляемых услуг. Нуждающимся слоям населения окажут социальную поддержку.