Управление сельского хозяйства акимата Костанайской области провело мониторинг в точках розничной торговли областного центра. Специалисты посчитали, как на полках магазинов представлены продукция местного производства, привезенная из других областей Казахстана, а также импорт.

Фото Галины КАТКОВОЙ

Посещали магазины сетей «Смолл», «Раузет» и рынок Отау Сауда.

- Результаты мониторинга такие, - сообщил на совещании руководитель управления сельского хозяйства Тимур БИСИМБАЕВ, - из 18 наименований обработанного молока 12 видов, или 72%, представлены местными производителями, 2 вида, или 11%, из других областей республики, 3 наименования, или 17%, - импорт из РФ. По колбасным изделиям: из 55 наименований 30 видов, или 55%, местного производства, 10 видов, или 18%, из других областей РК, 15 видов, или 27 %, импортированы из РФ и Беларуси. По крупам — из 29 наименований 16 местного производства, или 55%, 7 видов, или 24%, из других областей страны, 6 наименований, или 21%, - импорт из Российской Федерации. Макаронные изделия: из 19 наименований 10, или 53%, местные, 6 видов, или 31%, завозится из других областей, 3 вида, или 16%, импорт. Из 64 наименований сыров лишь 10 местного производства, это 16%, 6 видов, или 9% из других областей, 48 наименований, или 75%, - импорт из РФ и Беларуси. Потенциал, как видим, есть. Необходимо увеличение производства сырья.

Пока же, например, откормочные площадки в Костанайской области загружены в среднем на 60% от проектных мощностей, крупнейшее современное мясоперерабатывающее предприятие в Костанае закупало скот в 8 областях Казахстана и оказалось по итогам 2022 года загружено на 30%.

Экспорт продуктов питания за прошлый год составил $475 млн, это рост в сравнении с 2021 годом в 1,8 раза. Но большая часть экспорта — традиционно мука, на втором месте кисломолочная продукция.