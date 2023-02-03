В субботу, 4 февраля, на территории Костанайской области осадки маловероятны, в западных районах возможен туман. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Ночью -17...-22, на западе -25 градусов, днём -7...-12, на востоке -15 градусов.

Фото Сауле КУАНБЕК

В Костанае в субботу также без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Ночью -20...-24, днём -9...-11 градусов.

В воскресенье, 5 февраля, на юге области снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, на юге порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -15...-20, на востоке -25 градусов, днём -7...-12, на юго-востоке -15 градусов.

В Костанае в воскресенье без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Ночью -18...-20, днём -7...-9 градусов.

В понедельник, 6 февраля, на юге, востоке области ожидаются снег, низовая метель, скорость ветра прогнозируют такую же, как и в воскресенье, порывы ветра - на юге и востоке. Температура воздуха ночью -15...-20, днём -7...-12 градусов.

В Костанае в понедельник без осадков. Ночью -18...-20, днём -8...-10 градусов.