Об этом 2 февраля на совещании по проблемам сельского хозяйства сказал аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ. Текущую ситуацию на единственном в РК государственном конном заводе «Казак тулпары» он назвал очень плачевной.

Лошади костанайской породы в конном клубе в 2016 г. / Фото из архива "НГ"

Последние два года ТОО «Казак тулпары» в рамках финансового оздоровления было отдано в доверительное управление ТОО «Карабалыкская СХОС», товарищество со 100-процентным участием государства. Однако в декабре 2022 года договор продлен не был. Завод, по словам руководителя облсельхозуправления Тимура БИСИМБАЕВА, имеет сейчас задолженность 241 млн тенге. Правда, из них 210 млн он должен опытной станции, то есть управляющей компании.

На заводе сейчас поголовье немногочисленно - всего 64 животных, из них 48 племенных. Руководитель ТОО «Казак тулпары» Айгуль АМАНДЫКОВА на совещании сказала, что предприятие остро нуждается в дополнительном финансировании, и напомнила, что прежде существовала программа выделения средств через управление сельского хозяйства.

Фото Галины КАТКОВОЙ

- Мы не раз направляли в МСХ предложения, просили вернуть программу поддержки содержания именно маточного племенного поголовья, - сказал Бисимбаев. - Она была отменена с 2017 года и с этого момента началось ухудшение экономического положения завода. Но программу не вернули, а мы действуем по правилам субсидирования минсельхоза.

Аким области заявил, что дискуссию на эту тему продолжать не будет.

- Мы на грани потери уникального конезавода, - сказал Аксакалов, - мы готовы сами финансировать из бюджета всю племенную работу, восстановление породы.

В ближайшее время глава области намерен посетить предприятие.

Конный завод в Заречном был создан в 1902 году, в 2007 году он получил имя «Казак тулпары». Порода лошадей, которая называлась Кустанайская, официально обрела такой статус в 1951 году. Выводилась как порода лошадей верхово-упряжного, верхового и степного типов. В дальнейшем селекционеры стали уделять внимание усилению качеств животных, важных в спортивных состязаниях.