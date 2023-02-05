Творческий путь 23-летнего жителя Костаная Яна КОНДУРА (псевдоним KAUFMAN) начался в марте 2018 года. Однажды поздним вечером он сидел за компьютером и слушал музыку, параллельно читал научные статьи по истории ХХ века. Вдруг в голове появились слова: «Просто это все, что я хочу сказать тебе сейчас».

Ян Кондур выступает на вручении дипломов в КФ ЧелГУ. 20 июля 2022 г.

- Я сразу открыл программу Word и записал туда эти строчки. На следующее утро уже был готов припев будущей первой песни, - вспоминает Ян. - Можно сказать, что тогда впервые в жизни ко мне пришло вдохновение! Когда учился в колледже, сочинял стихи, но особого вдохновения не было, тем более - на написание песни.

В сентябре 2018 года, после поступления в филиал ЧелГУ, Ян и его одногруппники готовились к посвящению в студенты, которое прошло в начале ноября.

- Каждая группа готовила какой-то номер на концерт. Мы решили сделать небольшое вокальное выступление с юмором - затронули актуальные проблемы для студентов, - рассказывает парень. - Мы долго репетировали с педагогом по вокалу, которая работала в нашем вузе, я оказался в четверке тех, кто исполнял песню, остальные ребята были в подтанцовке. Думаю, во многом благодаря нашей харизме нам аплодировали больше всех, хотя никаких призовых мест не было.

После этого концерта Яна Кондура многие стали узнавать в университете, хотели с ним познакомиться.

- Так я познакомился с Анжеликой, она пела в нашем коллективе в университете - в вокальной студии «Элегия», она мотивировала и меня записаться туда, в итоге занимался 4 года, - рассказывает музыкант. - Особых вокальных данных у меня не было - сказали, что у меня есть голос, но надо поработать над слухом. В том же ноябре 2018-го выступил на вокальном конкурсе. Спел, мягко говоря, ужасно. Но почему-то всем очень понравилось, мне аплодировали! Я исполнил песню российского поп-музыканта Андрея Губина «Милая моя далеко».

Ян получил приз зрительских симпатий. А в 2019 году выступил вновь - с песней «Районы-кварталы» российской рок-группы «Звери» на конкурсе «Наши в ЧелГУ». Вокальные данные к тому моменту улучшились и он занял 1 место. С тех пор стал постоянным участником вокальных конкурсов.

Ян выступает на конкурсе «Наши в ЧелГУ» с песней «Районы-кварталы». 2019 г.

- В сентябре 2020 года у нас были посиделки с друзьями и моя подруга Лена сказала: «Ян, ты должен записать трек на свои стихи», - рассказал Кондур. - Это мотивировало меня, стал искать студию звукозаписи, вышел на Auen Music. Ее директор Дамир подобрал мелодию к моему первому треку. Текст ему понравился. Через какое-то время был уже готов «скелет» песни, мы подобрали нужную тональность с помощью специальных программ и песня зазвучала так, как надо! Получилось даже лучше, чем я это себе представлял!

Первый трек Яна звучал в стиле 80-х и напоминал песни группы «Ласковый май».

- С тех пор я решил, что буду делать свою музыку в жанре поп, где нужен исключительно вокал, - отмечает певец. - Пробовал себя в рэп-направлении, совмещал эти жанры, скорее, мой рэп похож на лирику. Я слушаю очень разную музыку, но в основном это рэп, поп, хип-хоп, deep house - это электронная танцевальная музыка.

Но по-настоящему вдохновлялся Ян только одним исполнителем - Андреем Губиным.

- Это композитор и автор своих песен которые будут слушать всю жизнь, хотя он уже не выступает и не выпускает свои треки с 2005 года! - считает Кондур. - Как говорится, пока живы песни исполнителя, пока их слушают, значит и сам исполнитель будет жив. У Губина все песни - лучшие, но больше всего мне нравятся три, которые меня по-настоящему вдохновили: «Крошка», «Было, но прошло» и «Никогда». Он написал действительно хитовые песни, которые даже сейчас крутят на радиостанциях. Заметил, что очень популярна песня «Ночь», которая вышла еще в его первом альбоме. Часто слышу также в Tik-Tok.

К 2023 году Ян выпустил 4 трека: «Просто это все», «Сердце», «Лето» и «Время» (совместно с костанайским рэпером Babyboarn).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KAUFMAN (@saint_punisher_kaufman)

- Я считаю, что у меня получается создавать музыку и надеюсь, что эти треки услышат миллионы людей, - говорит он. - Своим творческим псевдонимом я выбрал KAUFMAN, с немецкого - торговец. В 2013 году играл в онлайн-игру и там у меня был такой никнейм. Причем раньше я не слышал ни разу это слово, просто его придумал и оказалось, что в немецком уже оно есть. Псевдоним прижился - некоторые думали, что это моя фамилия, в университете многие даже узнавали меня именно по этому псевдониму.

«Сердце» он написал в июле 2020 года за 3 дня, когда лежал в постели с температурой. В мае 2021-го трек вышел на музыкальных площадках.

- Я рассказал о всех моментах расставания с девушкой, - поделился с «НГ» автор. - Лев Толстой сказал: «Предать - все равно, что сломать руки - они заживут, но обнять уже не получится». Так и в моей песне - если человеку разбили сердце, его уже не склеить и не собрать, оно будет разваливаться.

Трек «Лето» вышел осенью 2021 года и получится очень попсовым, на его создание вдохновила песня «Лето - это» группы «Отпетые мошенники».

- Трек «Время» - это рэп плюс поп и немного хип-хопа, - говорит Ян. - Это моя первая совместная песня с рэпером Денисом, трек вышел в апреле 2022 года. МПо сюжету песни двое парней едут в «Mercedes-220» мстить девушке одного из них.

Сейчас треки временно не выходят - на запись нужны деньги и время, которых у студента 4 курса (в прошлом году Кондур закончил университет) было очень мало. Также Ян периодически болел, простывшее горло очень влияло на качество исполнения.

Концерт, посвященный Дню Победы. Ян Кондур - в центре. Филиал ЧелГУ. 5 мая 2022 г.

- Летом 2022 года я записал новый трек, но пока не могу найти графического дизайнера который бы сделал мне анимацию обложки. Думаю, трек выйдет в ближайшее время, - поделился планами Ян. - Я пока не дорос до создания альбомов. Есть около 20-25 готовых текстов, осталось их превратить в треки. В планах также - снять клипы на них. А потом - переехать в Москву и там делать музыкальную карьеру.

Фото из личного архива Яна КОНДУРА