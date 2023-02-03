Прокуратура Текели не разрешила акимату города купить игровую консоль PlayStation 5 в местный Дом культуры, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "5 регион".

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Сообщается, что прокуроры оценили покупку как нерациональную трату бюджетных средств. "Кроме того, эта покупка повлияла на настроение жителей города и вызвала негативную огласку в СМИ в предвыборный период", - говорится в представлении прокуратуры.

Надзорный орган официально отменил закупку и рекомендовал местным властям расторгнуть сделку, а также наказать ответственных лиц в дисциплинарном порядке.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация, что Дом культуры города Текели в области Жетысу разместил объявление о покупке игровой консоли PlayStation 5 и нескольких игр для нее. Цена лота составляла 600 тысяч тенге.

Позже в акимате города заявили, что Дом культуры акима города Текели "в целях расширения культурно-досуговых услуг населению открывает детскую игровую комнату". Для этих целей приобретается современная игровая консоль PlayStation 5 и телевизор.