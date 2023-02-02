Сегодня, 2 февраля, прошло расширенное заседании коллегии управления сельского хозяйства и земельных отношений. Завершая ее коротким докладом, аким области сравнил сегодняшние результаты отрасли с итогами 1997 года.

Пояснил - взял его для отсчета потому, что в тот год Костанайская область с присоединением части Торгайской обрела теперешние границы.

- Интересные цифры. По итогам 1997 года урожайность пшеницы 9,5 центнеров, в 1999 года, помните его, как урожайный, 17 ц/га, в 2000-м - 11,6 ц/га, в 2001-м - 13,3 ц/га, в 2002-м - 13,5 ц/га, в 2003-м - 13 ц/га, в 2004-м - 11,6, в 2006-м - 11,5 , 2007-м - 16,5, по итогам прошлого года - 13,6 ц/га. Это развитие? - спросил аким. - Да, в целом по итогам 20-22 года сельское хозяйство произвело продукции на сумму под триллион тенге, но мы все прекрасно понимаем, что это за счет цен. Но нам нужен рост в натуре, в физическом объеме, чтобы отрасль росла. Вот это важнейшая задача. В 2018 году сельское хозяйство получило 26 млн тенге субсидий, по итогам прошлого года - уже 46 млн. То есть государственная поддержка растет. А отдача? Я вижу в зале немало знакомых лиц. Тех, кто помнит, как работали в 90-х, нулевых без поддержки государства. Работали на Т-4, на К-700 в лучшем случае, никаких посевных комплексов и в помине, из гербицидов - одна аминная соль... А результаты фактически те же, что и сейчас. Вот о чем надо говорить. Почему не двигаемся вперед? Потому что не придерживаемся технологий, потому что в прошлом году в области внесли всего 46 тыс. т удобрений, когда рекомендуемая норма 164 тысячи... Внесли по 45 кг на гектар, это размазывание денег, зряшная трата, не будет результата. Минимум 100 кг надо вносить, тогда можно на что-то надеяться... Акиматам необходимо обеспечить соблюдение земплепользователями правил рационального использования земли. К сожалению, у нас они свелись лишь к формуле вообще обрабатывает или не обрабатывает крестьянин землю. Нет, прежде всего правила требуют от сельхозпроизводителя сохранения плодородия - то есть, чтобы соблюдал технологии и вносил удобрения. По нормативам МСХ раз в 7 лет надо проводить агрохимический анализ почвы. Это очень большой период, надо его значительно сократить. И мы будем с этой инициативой выходить. Говорю, чтобы вы знали о позиции. Государство должно повысить ответственность землепользователей.

Сравнил глава региона и данные по производству мяса и молока. В 1997 году в области было произведено мяса в живом весе 198 тыс. т, а в 2022-м - 90 тыс. Молока в 1997-м надоили 439 тыс. т , в прошлом году - 420 тысяч.

- В лучшем случае стоим на месте, - заключил аким области, - и это причина галопирующей инфляции на продукты питания. Где их взять, если нет производства? У нас все еще значительна доля импорта. Своими молочными изделиями обеспечены на 75%,, колбасными - на 55%, сырами - на 16%. Подсадили людей на импорт, кормим чужих производителей и переработчиков. Все это надо кардинально менять.

Один из первых пунктов в плане перемен - строительство в области ежегодно минимум 10 молочно-товарных ферм. Государство обещает компенсировать тем, кто возьмется за это, половину затрат на строительство.