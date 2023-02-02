Работодатель обязан будет предоставлять помещение для собраний работников, планирующих организовать забастовку, передает Informburo.kz.

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Депутаты сената приняли в двух чтениях закон по упрощению порядка разрешения трудовых споров и конфликтов.

Целью закона является совершенствование законодательства в вопросах регулирования трудовых конфликтов и организации переговорных процессов.

Основными задачами закона являются упрощение процедуры организации переговоров, усиление института согласительных комиссий, трудового арбитража и роли профессиональных союзов в решении трудовых споров.

Его нормы предусматривают обязанность работодателя предоставлять помещение для собраний и исключают его права препятствовать их проведению. Работодатель также будет не вправе заменять работников, участвующих в забастовке.

Решение о проведении забастовки можно будет принимать не 2/3 работников, а простым большинством, при этом также сокращается кворум конференции.

До того, как работник дойдёт до организации забастовок, ему необходимо подать заявления, пройти через примирительную комиссию и трудовой арбитраж. Процедуры в целом занимают от 11 до 33 дней.

Также закон предусматривает введение понятие "часовая предупредительная забастовка", которую можно провести в период рассмотрения коллективного трудового спора трудовым арбитражем. Она призвана показать серьёзность намерений коллектива. В состав трудового арбитража будут включены представители трёхсторонних комиссий, что позволит активизировать работу этого института.

Депутаты сената приняли закон и направили на подпись президенту.