На курс тенге влияют цены на нефть, риск рецессии, отказ Китая от ковидных ограничений, а также ситуация в Украине, передает Informburo.kz.

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Эксперты рассказали Informburo.kz, что после снятия ковидных ограничений мировая экономика постепенно оживает. Но многие процессы тормозятся из-за продолжающегося военного конфликта России с Украиной.

Генеральный директор Центра исследований прикладной экономики AERC Жаныбек Айгазин сказал, что, согласно базовому сценарию аналитиков центра, обменный курс доллара к тенге в среднем за год составит 474 тенге за доллар.

По словам эксперта, многое зависит от состояния мировой экономики и инфляции в мире, так как Казахстан интегрирован в мировые хозяйственные связи. Аналитики МВФ полагают, что мировая экономика в этом году вырастет на 2,9%, а эксперты Всемирного банка дают более осторожный прогноз: рост до 1,7%.

"КНР отказывается от политики нулевой терпимости к ковиду и постепенно начинает открываться. Мировая экономика оживает. Будут расти цены на биржевые товары (металлы, нефть, зерно) в связи со спросом со стороны Китая. Если цены, например, на нефть будут расти, то (учитывая, что курс тенге зависит от мировых цен на нефть, так как Казахстан нетто-экспортёр нефти) тенге тоже будет расти в цене по отношению к доллару и другим валютам. При таком сценарии сильного давления на тенге не будет", – считает Жаныбек Айгазин.

В то же время аналитики опасаются рецессии, о приближении которой свидетельствует январское снижение инфляции в мире, в том числе в США.

"Конечно, есть риски в виде рецессии, от которой зависит давление на валюты развивающихся стран, таких как Казахстан. При рецессии происходит отток капитала с рынков развивающихся стран. Инвесторы начинают больше вкладываться в доллар или в золото. Соответственно, доллар начинает дорожать. Если вы заметили, то золото сейчас выросло в цене и центробанки нарастили свои доли в золотовалютных резервах. В таких случаях национальные валюты развивающихся стран слабеют по отношению к доллару", – отметил глава AERC.

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Следующими факторами неопределенности, влияющими на курс тенге, являются, по мнению Айгазина, военные действия в Украине и связанные с этим санкции против России. Поэтому колебания курса рубля по отношению к тенге сейчас невозможно объяснить и предсказать фундаментальными экономическими факторами.

"У рубля сейчас какая-то своя непонятная динамика, так как РФ сейчас – это по большей части закрытая экономика. Из-за западных санкций закрыт импорт в страну, и России иностранная валюта не нужна по большому счёту, так как наши соседи не могут, как раньше, покупать и потреблять импортные товары. С другой стороны, из-за этого на рубль не оказывают давления иностранные валюты", – сказал Жаныбек Айгазин.

Эксперт также сообщил, что зависимость Казахстана от импорта из России снижается: если год назад 41% ввозимых в страну товаров приходился на Россию, то сейчас этот показатель составляет 35%.

"И сейчас в связи с санкционным давлением на РФ нашей головной болью остаются проблемы транспортно-логистических маршрутов, и за год-два эту проблему не решить. Но самое главное, что постепенно снижается зависимость тенге от рубля. Раньше ведь курс тенге следовал за курсом рубля, нам приходилось постоянно двигаться в фарватере российской монетарной политики. Сейчас же динамика курса тенге больше корреллирует с динамикой цен на нефть", – сказал Айгазин.

Директор Центра макроэкономических исследований и прогнозирования Ердилда Таутенов отметил, что на курс тенге в основном влияют внешние факторы, как, например, колебания цены на нефть, так как Казахстан является малой открытой экономикой. При этом оказывать влияние на мировую экономику Казахстан пока не может.

"На этот год я ожидаю, что в среднем курс тенге будет на текущем уровне – в районе 460–470 тенге за доллар. Серьёзных экономических предпосылок для обесценивания нашей национальной валюты я пока не вижу. В начале российской операции в Украине, если вы помните, курс рубля вырос до рекордных отметок, 8–9 тенге, но потом всё вернулось на свой интервал. Думаю, что пока также предпосылок для роста курса рубля по отношению к тенге нет и курс рубля тоже останется на текущем уровне", – прокомментировал Ердилда Таутенов.

По словам экономиста Бекнура Кисикова, доллар сейчас по всеми миру испытывает колебания и постепенно теряет былые позиции безальтернативной валюты.

"Если раньше в мире доллар был исключительно центральной и безальтернативной валютой, то сегодня возникло много факторов, подмывающих эту безальтернативность. Евро набирает силу. К тому же растёт огромными темпами экономика Китая, которая стала второй в мире, а, может, в будущем станет и первой экономикой в мире. Соответственно, усиливается и китайский юань, занимая всё большее финансовое пространство. Плюс ко всему набирают популярность цифровые деньги, такие как биткоины, которые не привязаны к какой-то конкретной стране. Все эти факторы рождают альтернативу доллару, который становится уже не доминантной и безальтернативной мировой валютой. Доллар потерял былую силу", – заключил Бекнур Кисиков.

Тем не менее, по словам эксперта, доллар по отношению к тенге не будет сильно падать, а, возможно, в какие-то периоды и немного подрастёт, но по отношению к другим сильным валютам падение курса доллара более вероятно.

"Думаю, что рубль в свою очередь будет падать, потому что я вижу некую искусственность в том, что он очень сильно вырос по отношению к тенге. Более того, в прошлом году тенге с рублём танцевали очень интересный танец, и многие понимают, что это связано с особыми отношениями Казахстана с Россией. Но в целом стоимость рубля слишком завышена, и он будет падать. Потенциал тенге по отношению к рублю, учитывая не только экономические процессы, но и политические, будет расти", – сообщил Кисиков.

Экономист считает, что если нынешняя монетарная политика казахстанского Нацбанка на укрепление тенге будет продолжаться, то тенге со временем может стать привлекательным и укрепится.